Τσουκαλάς: «Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του Πρωθυπουργού έχει εν τέλει πολύ χιούμορ»

Με σκωπτικό τρόπο σχολίασε την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του Πρωθυπουργού έχει εν τέλει πολύ χιούμορ», δήλωσε ο ο Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε:

«Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί η αποστροφή “δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις”, στο στόμα του Πρωθυπουργού:

-Που επί πέντε χρόνια προσποιείται τον ανήξερο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο φόρτωσε πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων.

-Που έστησε μια αντισυνταγματική φαρσοκωμωδία στη Βουλή για να μπει ασπίδα σε δύο υπουργούς του, ώστε να μην τεθούν στην έρευνα της Δικαιοσύνης.

-Που κομματικά στελέχη του, όπως ο “Φραπές” και η Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν επίδειξη jaguar».

«Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια διαλεύκανσης του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ζητούν τον έλεγχο. Ο Πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”. Θα ήταν κωμωδία, αν δεν ήταν μια θλιβερή τραγωδία», επισημαίνει.

«Η αλήθεια, όμως, είναι πως λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς. Η κάθαρση θα έρθει μόνο με την αποχώρηση του και την ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

