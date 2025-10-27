Η CAPA συμμετέχει στον Μήνα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού – Η πρόληψη μας ενώνει και μας αφορά όλους

Η Corporate Affairs Professional Association (Ένωση Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων – CAPA) συμμετέχει ενεργά στον Μήνα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της έγκαιρης διάγνωσης μέσα από μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης που απευθύνεται στα μέλη της και στο ευρύτερο κοινό.

Με μήνυμα «Η Πρόληψη Μας Ενώνει», η CAPA δημιούργησε και διανέμει στα μέλη της καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου ενημερωτικό υλικό που υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά όλους, γυναίκες και άνδρες, και ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.

Το υλικό συνοδεύεται από απλές, κατανοητές συμβουλές πρόληψης και ελέγχου, βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ενημερωτικού υλικού, 9 στις 10 περιπτώσεις που διαγιγνώσκονται έγκαιρα έχουν πλήρη ίαση. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το 1% των περιστατικών αφορά άνδρες, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και για τα δύο φύλα.

Το υλικό περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές πρόληψης, όπως:

Ετήσια μαστογραφία από τα 40 έτη και άνω

Αυτοεξέταση μία φορά τον μήνα

Ετήσια κλινική εξέταση από εξειδικευμένο χειρουργό ή γυναικολόγο

Ενημέρωση για το οικογενειακό ιστορικό

Παράλληλα, η CAPA υλοποιεί ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες στα κοινωνικά της δίκτυα, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας των επαγγελματιών εταιρικών υποθέσεων και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από την πρόληψη, την ενημέρωση και τη φροντίδα της υγείας.

Η πρωτοβουλία της CAPA εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεών της για την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής υπευθυνότητας στον επαγγελματικό χώρο, αναδεικνύοντας πως η φροντίδα του εαυτού είναι πράξη δύναμης και συλλογικής ευαισθησίας.

Η πρόληψη μας ενώνει. Γιατί κάθε υπενθύμιση, κάθε συζήτηση, κάθε μικρή πράξη φροντίδας — μπορεί να κάνει τη διαφορά.