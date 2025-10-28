search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 11:06
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιώργος Καρβουνιάρης ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ

28.10.2025 06:45

Όταν το ΠΑΣΟΚ δαγκώνει τον εαυτό του, η ΝΔ τρίβει τα χέρια της αντί να απολογείται

28.10.2025 06:45
karvouniaris

Η παραίτηση ενός Διευθυντή Γραφείου, μία καθαρά εσωκομματική διαχείριση, έγινε ξαφνικά «είδηση πρώτης γραμμής». Γιατί; Όχι γιατί είχε ουσία, αλλά γιατί εξυπηρετούσε την κυβερνητική ατζέντα. Έπρεπε, με κάθε κόστος, να θαμπώσει η παραίτηση του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ήρθε ως άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής πίεσης και των αποκαλύψεων του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Με δυο λόγια: η κυβέρνηση έπρεπε επειγόντως να αλλάξει το θέμα.

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ ανάγκαζε ένα ακόμα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να αποχωρήσει λόγω σκανδάλων, εμφανίστηκαν ξαφνικά πρόθυμα ΜΜΕ, η γνωστή “Ομάδα Αλήθειας”  αλλά και η ίδια η κυβέρνηση να ασχοληθούν με το ποιος μπήκε και ποιος βγήκε από το γραφείο του Προέδρου.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξαφνικά «νοιάστηκε» για το ΠΑΣΟΚ. Και την ίδια ώρα, κάποιοι στο κόμμα μας μοιάζουν να παίζουν τον ρόλο του βασιλικότερου του βασιλέως. Αναμασώντας συνέχεια θέματα που έχει λύσει το συνέδριο και αποδεικνύει η καθημερινή πολιτική πρακτική του χώρου που έχει επιφέρει αμέτρητα πλήγματα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δημητριάδης, Παπασταύρου, Μπρατάκος, Βορίδης, Αυγενάκης, Χατζηβασιλείου, Σταμενίτης, Μπουκώρος, Στρατάκος, Καϊμακάμης και μάλλον ξεχνάω αρκετούς χωρίς να μετράω Φραπέδες και Χασάπηδες. Όταν η Νέα Δημοκρατία στριμώχνεται, ρίχνει κατευθείαν στάχτη στα μάτια του κόσμου — και εμείς, αντί να φυσήξουμε και να διαλύσουμε τον καπνό, καθόμαστε και αναπνέουμε αυτήν τη δηλητηριώδη σκόνη της εσωστρέφειας.

Το ερώτημα είναι απλό και πολιτικά κρίσιμο: Ποιον εξυπηρετεί όλο αυτό;

Ποιος έχει συμφέρον να πάρει το φως της δημοσιότητας από την παραίτηση του κ. Καϊμακάμη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω των πιέσεων που δεχόταν, και να το στρέψει στον κ. Παπαβασιλείου, δημιουργώντας μία τεχνητή «καταιγίδα σε ποτήρι»;

Ποιος κερδίζει, όταν το ΠΑΣΟΚ ξοδεύει την πολιτική του ενέργεια ασχολούμενο με μικροπολιτικά ζητήματα;

Η απάντηση είναι προφανής: η Νέα Δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να γίνεται τροφή για τα κανάλια που ζουν από την υπονόμευσή του. Δεν έχει την πολυτέλεια να αυτοπυροβολείται, τη στιγμή που με κόπο, σοβαρότητα και πολιτική συνέπεια αποκαλύπτει το ένα κυβερνητικό φιάσκο μετά το άλλο. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις υποκλοπές και τα Τέμπη, το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι υπάρχει άλλος δρόμος και άλλη αξιόπιστη λύση.

Αρκεί να μην αφήνει το σαράκι της εσωστρέφειας να ροκανίζει τα θεμέλια του ίδιου του σπιτιού του. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα, δεν είναι γκρίνια και ψίθυροι, αλλά ατσάλινη ενότητα, πειθαρχία και πολιτική πυγμή. Ο κόσμος δεν πείθεται από τους μικροπολέμους της κουρτίνας, πείθεται από το όραμα, τη σοβαρότητα και τη συνέπεια. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά με προπαγάνδα. Ας μην της χαρίζουμε και τη χαρά να βλέπει το ΠΑΣΟΚ να παλεύει με τον εαυτό του.

*O Γιώργος Καρβουνιάρης είναι δημοσιογράφος, αν. Γραμματέας Τομέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ

Διαβάστε επίσης:

Εξοπλιστική διπλωματία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και… άλλα ανέκδοτα

Υπερκέρδη στις τράπεζες, άδεια πορτοφόλια στα νοικοκυριά

Η αρένα του ΠΑΣΟΚ και το σέρβις στη ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
climate central (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Climate Central: Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το περιθώριο ρεκόρ στους Μαραθώνιους

KWSTIS XATZHDAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Συγκίνηση και περηφάνια για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

ANTONIS_SAMARAS_1909
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: «Πριν 85 χρόνια ο λαός είπε ΟΧΙ στην υποταγή»

denisi (1)
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης σε Μιμή Ντενίση: «Τώρα που έχεις χωρίσει, τα λέμε πιο άνετα» (Video)

papathoma-new
LIFESTYLE

Θεοφανία Παπαθωμά: «Τα βρίσκω πολύ καλύτερα με τα παιδιά απ’ ότι με τους μεγάλους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

opekepe_kaimakamis_0910_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο... επιδοτούμενος αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης - Για εξόφθαλμη ομολογία σύγκρουσης συμφερόντων μιλά η αντιπολίτευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 11:02
climate central (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Climate Central: Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το περιθώριο ρεκόρ στους Μαραθώνιους

KWSTIS XATZHDAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χατζηδάκης: Συγκίνηση και περηφάνια για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

ANTONIS_SAMARAS_1909
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: «Πριν 85 χρόνια ο λαός είπε ΟΧΙ στην υποταγή»

1 / 3