ADVERTORIAL

30.10.2025 20:18

Στην Choose η επικοινωνιακή προβολή και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος HEALTHIQ του ΠΟΥ Ευρώπης στην Ελλάδα

30.10.2025 20:18
Η Choose αναλαμβάνει τη στρατηγική επικοινωνίας, το πλάνο προβολής και τις εκπαιδευτικές δράσεις για το πρόγραμμα HEALTH IQ, που υλοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ/Ευρώπης) μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Το έργο HEALTH IQ αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του ΠΟΥ/Ευρώπης και της Ελληνικής Κυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας. Το έργο, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2023, εισέρχεται πλέον σε ένα νέο στάδιο, προάγοντας ένα τεκμηριωμένο και ενιαίο πλαίσιο μέτρησης και βελτίωσης της φροντίδας, καλλιεργώντας κουλτούρα διαφάνειας και συνεχούς αναβάθμισης προς όφελος όλων των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Choose έχει αναλάβει κυρίως τη διαμόρφωση και υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του προγράμματος για όλη την Ελλάδα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών Γραφείου Τύπου, τη διαχείριση σχέσεων με τα ΜΜΕ και τη δημιουργία περιεχομένου για τα Social Media για την ανάδειξη του έργου μέσα από στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και σεμιναρίων για επαγγελματίες υγείας (project management), με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη διάχυση γνώσης σε όλο το σύστημα υγείας.

Μέσα από τις παραπάνω ενέργειες, η Choose ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ θεσμικών φορέων, επαγγελματιών υγείας και πολιτών, προάγοντας την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Choose, κ. Γιάννης Δέτσης, δήλωσε:

«Το HEALTH IQ αποτελεί ένα έργο που ενισχύει τον πυρήνα του δημόσιου συστήματος υγείας: την ποιότητα και την εμπιστοσύνη. Για την Choose, η ανάληψη της επικοινωνιακής στρατηγικής και του συντονισμού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τιμή, αλλά και ευθύνη. Ως εταιρεία που δρα με συνέπεια και μεθοδικότητα στη διαχείριση σύνθετων έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τη στρατηγική σε πράξη και την τεχνική γνώση σε ουσιαστική αλλαγή. Πιστεύουμε ότι η επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης προόδου, όταν βασίζεται στη διαφάνεια, στη συνεργασία και στον σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους».

Μέσα από αυτή τη συνεργασία με το Γραφείο του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα και το Υπουργείο Υγείας. η Choose θα συμβάλει ενεργά ώστε το HEALTH IQ να υποστηρίξει την εξέλιξη του δημόσιου συστήματος υγείας, ενισχύοντας πρακτικές που κάνουν τη φροντίδα πιο αποτελεσματική, ποιοτική και ανθρώπινη για όλους.

