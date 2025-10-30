HELLENiQ ENERGY: 11 Βραβεία και 8 Διακρίσεις σε Διεθνείς Διαγωνισμούς για τον «ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2024»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σημαντικές οι φετινές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς για τον Ετήσιο Απολογισμό της HELLENiQ ENERGY για το 2024, ο οποίος κατέκτησε 11 βραβεία ως «Καλύτερος Ετήσιος Απολογισμός», καθώς και 8 διακρίσεις.
Ο «Ετήσιος Απολογισμός 2024 – Empowering Tomorrow» της HELLENiQ ENERGY παρουσιάζει τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ομίλου για το έτος 2024, καθώς και την προσήλωση στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προώθηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σημειώνεται ότι, απέσπασε διακρίσεις σε όλους τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε.
Συμμετείχαν εταιρείες και οργανισμοί από 78 χώρες και περιοχές, με περισσότερες από 3.800 υποψηφιότητες σχεδόν από κάθε κλάδο, σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών. Η HELLENiQ ENERGY, τιμήθηκε με:
Στα ARC 2025 έλαβαν μέρος εταιρείες και οργανισμοί από 28 χώρες, με ~1.550 συμμετοχές. Η HELLENiQ ENERGY βραβεύτηκε και στις 4 κατηγορίες που συμμετείχε, λαμβάνοντας:
Το 2025, ο διαγωνισμός “2024 Vision Awards Annual Report Competition” του οργανισμού “The League of American Communications Professionals (LACP)”, συγκέντρωσε πάνω από 1.000 συμμετοχές από 21 χώρες και 4 ηπείρους, οι οποίες εκπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα εταιρειών και οργανισμών από διάφορους κλάδους και μεγέθη.
Η HELLENiQ ENERGY συμμετείχε και διακρίθηκε με τα εξής βραβεία:
Στα Galaxy Awards 2025 έλαβαν μέρος εταιρείες και οργανισμοί από 13 χώρες, με περισσότερες από 430 συμμετοχές. Η HELLENiQ ENERGY βραβεύτηκε και στις 2 κατηγορίες που συμμετείχε:
Συμμετείχαν ~200 εταιρείες και οργανισμοί από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, καθώς και από την Αμερική. Η HELLENiQ ENERGY τιμήθηκε με:
