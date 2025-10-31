Εθνικό Σχέδιο για διαχείριση υδάτων: Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς εν ονόματι της αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Με μελανά χρώματα περιέγραψαν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά στο κρίσιμο ζήτημα της ύδρευσης των δύο μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης – μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το θέμα της λειψυδρίας στο Μαξίμου, πριν από μερικές ημέρες ήταν σαφής: «Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησής της, εάν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα. Θα μου πείτε, μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή. Μπορεί να χιονίσει. Μπορεί να βρέξει. Μπορεί οι ταμιευτήρες να ξαναγεμίσουν από τον φυσικό κύκλο των υδρολογικών δεδομένων. Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Αυτό μπορεί και να μην γίνει. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για το χειρότερο σενάριο».

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου έδωσε τα σχετικά – ανησυχητικά – νούμερα: «Η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας. Η ευρύτερη περιοχή της χώρας μας είναι από τις πιο ευάλωτες και άμεσα επηρεαζόμενες από την κλιματική κρίση παγκοσμίως. Μέχρι το 2021 τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν σταθερά, στο 1,1 δισ. κυβικά μέτρα. Δεν μειώνονταν. Από το 2022, η μείωση των αποθεμάτων αγγίζει τα περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα ανά έτος. Επιπλέον, σημειώνεται μείωση των βροχοπτώσεων κατά περίπου 25%, αύξηση της ετήσιας εξάτμισης κατά περίπου 15% και αύξηση της κατανάλωσης κατά περίπου 6%. Όλα αυτά τα στοιχεία, συντείνουν στο ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, μετά την Κύπρο, το υψηλότερο υδατικό στρες στη νότια Ευρώπη».

Και, όπως είναι φυσικό, εκτός από την περιγραφή της κατάστασης ανακοινώθηκε και δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας:

· Κεντρικό έργο είναι ο «Εύρυτος», η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, το οποίο θα ολοκληρωθεί ως το 2029 και εκτιμάται ότι θα διασφαλίσει την υδροδότηση της Αττικής για τα επόμενα 30 χρόνια.

· Επίσης, ενεργοποιούνται γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

· Ταυτόχρονα προχωρά το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και η χερσαία αφαλάτωση που θα αποδίδει 87,5 εκατ. κυβικά μέτρα ανά έτος.

Και, επειδή η αντιπολίτευση έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ο Κ. Μητσοτάκης έσπευσε να τονίσει ότι η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ότι «η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα. Αφορά, επίσης, τη δέσμευσή μας ότι οι επενδύσεις τις οποίες σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν, εξετάζοντας και όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, και με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατό νερό».

Η αποστροφή αυτή του πρωθυπουργού επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ: υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο τότε βουλευτής του κόμματος, Μπάμπης Παπαδημητρίου, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος ότι «οι δήμοι ακόμη δεν κατόρθωσαν να βρουν μια πολιτική στο βασικό θέμα, που είναι η τιμολόγηση. Το νερό είναι, δυστυχώς, απαράδεκτα φθηνό, η σπατάλη του είναι εξωφρενική», προκαλώντας θυελλώδεις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με την κυβέρνηση να διαψεύδει ότι υπάρχει πρόθεση αύξησης των τιμολογίων.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΥΔΑΠ προανήγγειλε αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής της με βάση την ανταποδοτική ανάκτηση του κόστους των επενδύσεων που χρειάζεται να κάνει για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, έχοντας καταθέσει αντίστοιχο αίτημα στην ΡΑΑΕΥ. Βέβαια, χθες, ουδείς αναφέρθηκε στο ζήτημα της αναπροσαρμογής των τιμολογίων, ωστόσο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, αυτή αναμένεται να κινηθεί αυξητικά γύρω από τα 3 ευρώ το μήνα για τις μικρές, οικιακές καταναλώσεις, ενώ δεδομένου ότι υπάρχει κλιμακωτή αύξηση, ανάλογα με την κατανάλωση, αναμένεται σημαντική επιβάρυνση για τους μεγάλους καταναλωτές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε ήδη και σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι «πίσω από τα μεγάλα λόγια περί επενδύσεων αλλά και τις δήθεν δεσμεύσεις περί παραμονής της εταιρείας στο Δημόσιο, ενώ έχουν ιδρύσει Ρυθμιστική Αρχή για τα ύδατα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ουσιαστικά, μέσω της εύσχημης διατύπωσης για το “φθηνότερο δυνατό νερό”, ότι οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο», ενώ πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η αύξηση στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ θα επιφέρει αυξήσεις και σε προϊόντα τα οποία χρειάζονται πολύ νερό για την κατασκευή τους.

