Πληθωρισμός: Πτώση στο 1,7% για την Ελλάδα τον Οκτώβριο – Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε ετήσια βάση να υποχωρεί στο 1,7%, από 1,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση (Flash Estimates) που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστικής Υπηρεσία (Eurostat).

O τιμάριθμος στη χώρα μας κινείται πλέον κάτω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σημειώνοντας σταθερή πορεία μείωσης των τιμών τους τελευταίους μήνες.

Η υποχώρηση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες είναι σημαντική, καθώς τον περασμένο Αύγουστο, ο εναρμονισμένος τιμάριθμος -όπως καταγράφεται από τη Eurostat- είχε αγγίξει το 3,1%, ενώ είχε φτάσει και στο 3,7% τον Ιούλιο. Η σημαντική αυτή πτώση δείχνει σταθεροποίηση των τιμών σε βασικούς κλάδους της αγοράς και ενισχύει την εικόνα συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων στη χώρα.

Σε μηνιαία βάση, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 0,1% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει την αποκλιμάκωση του φαινομένου της ακρίβειας σε πραγματικό επίπεδο μήνα με το μήνα. Και αυτό ενώ, τον ίδιο μήνα, στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης σημείωνε οριακή αύξηση.

Η εικόνα στην ευρωζώνη

Στο σύνολο της ευρωζώνης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, σε ετήσια βάση ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε οριακά στο 2,1% τον Οκτώβριο, από 2,2% τον Σεπτέμβριο. Παρά την ελαφρά αυτή μείωση, ο εναρμονισμένος τιμάριθμος στις χώρες της ζώνης του ευρώ παραμένει οριακά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Σε μηνιαία βάση, μάλιστα, οι τιμές στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Οκτώβριο, ελαφρώς υψηλότερα από το 0,1% του Σεπτεμβρίου.

Ποιοι κλάδοι «πιέζουν» τις τιμές

Αναλύοντας τις επιμέρους κατηγορίες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, οι Υπηρεσίες εμφανίζονται ως η κατηγορία με τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Οκτώβριο, φτάνοντας στο 3,4%, αυξημένο από 3,2% τον Σεπτέμβριο. Η επιμονή του πληθωρισμού στις Υπηρεσίες παραμένει πηγή ανησυχίας.

Ακολουθούν κλάδοι όπως τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με ετήσια αύξηση 2,5%, έναντι 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά παρουσίασαν αύξηση 0,6% (από 0,8% τον Σεπτέμβριο), ενώ η Ενέργεια συνέχισε την πτωτική πορεία της με μείωση 1,0% σε ετήσια βάση, από -0,4% τον Σεπτέμβριο.

Στο «ύψος» του ο δομικός πληθωρισμός

Ο δομικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη, δηλαδή ο «πυρήνας» του τιμάριθμου αν εξαιρεθούν οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, παρέμεινε σταθερός στο 2,4% τον Οκτώβριο. Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ ο συνολικός πληθωρισμός υποχωρεί, οι βασικές πληθωριστικές πιέσεις – ιδίως στις υπηρεσίες – εξακολουθούν να είναι ανθεκτικές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Τράπεζα, στην Ελλάδα ο δομικός πληθωρισμός κατέγραψε σημαντική μείωση τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 2,6% από 3,9% τον Αύγουστο, μειώνοντας έτσι την απόσταση από την αντίστοιχη μέτρηση της ευρωζώνης.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Κλείνει την Δευτέρα (3/11) η πλατφόρμα Α21 – Πότε θα πληρωθεί η 5η δόση

Φορολογικές αυθαιρεσίες: Ένας στους τρεις φορολογούμενους προσφεύγει στα δικαστήρια και δικαιώνεται

ΕΦΚΑ: 500 χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν δικαίωση για αναδρομικά και επικουρικές