ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Κλείνει την Δευτέρα (3/11) η πλατφόρμα Α21 – Πότε θα πληρωθεί η 5η δόση

Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα (3/11), στις 18:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Οι επόμενες δόσεις για το 2025 έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Πέμπτη δόση : Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου Έκτη δόση: Μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου (για να καλύψει τις γιορτινές ανάγκες των οικογενειών). Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά συνήθως η καταβολή πραγματοποιείται στο πρώτο μισό του καθορισμένου διαστήματος.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα: https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/.

