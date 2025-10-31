search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 07:55
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 07:27

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές για 16 επιδόματα και παροχές – Ποιοι δικαιούχοι πάνε ταμείο

31.10.2025 07:27
trapeza new

Σε προγραμματισμένες πληρωμές επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Οκτώβριο θα προχωρήσει σήμερα, Παρασκευή (31/10), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα καταβληθούν 188.108.716 ευρώ σε 609.258 δικαιούχους.

Είναι πολύ πιθανό αρκετοί δικαιούχοι να έχουν δει ήδη χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς καθώς οι πιστώσεις ξεκινούν συνήθως από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη (30/10).

Συγκεκριμένα θα πληρωθούν τα εξής επιδόματα και παροχές:

  • Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι – 37.040.658 ευρώ
  • Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι – 94.063.944 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 516 δικαιούχοι – 171.683ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι – 178.622 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι -4.868.812 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι-244.531 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι -36.053 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.205 δικαιούχοι -1.721.171 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Διαβάστε επίσης:

Bloomberg: Η μάχη των γιγάντων – Τραμπ και Σι δεν έλυσαν τις στρατηγικές διαφορές τους, κέρδισαν απλά χρόνο

Πιερρακάκης: Το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας θα είναι οι πράξεις, όχι τα σχέδια

ΕΥΔΑΠ: Το έργο «Εύρυτος» εξασφαλίζει νερό για 30 χρόνια – Σχέδιο δράσης σε τρεις φάσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MITSOTAKIS-VRYXELLES
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

sunnefia
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός σήμερα: Συννεφιά και έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία, πού θα βρέξει – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο (videos)

HALLOWEEN-NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια σε Halloween κλίμα: Μοίρασαν σοκολάτες στα παιδιά στον Λευκό Οίκο

trapeza new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές για 16 επιδόματα και παροχές – Ποιοι δικαιούχοι πάνε ταμείο

broxi new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από την πρωτοφνή βροχή – Πλημμυρισμένα σπίτια, σταθμοί του μετρό και δρόμοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 07:55
MITSOTAKIS-VRYXELLES
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

sunnefia
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός σήμερα: Συννεφιά και έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία, πού θα βρέξει – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο (videos)

HALLOWEEN-NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια σε Halloween κλίμα: Μοίρασαν σοκολάτες στα παιδιά στον Λευκό Οίκο

1 / 3