ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές για 16 επιδόματα και παροχές – Ποιοι δικαιούχοι πάνε ταμείο

Σε προγραμματισμένες πληρωμές επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Οκτώβριο θα προχωρήσει σήμερα, Παρασκευή (31/10), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα καταβληθούν 188.108.716 ευρώ σε 609.258 δικαιούχους.
Είναι πολύ πιθανό αρκετοί δικαιούχοι να έχουν δει ήδη χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς καθώς οι πιστώσεις ξεκινούν συνήθως από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη (30/10).
Συγκεκριμένα θα πληρωθούν τα εξής επιδόματα και παροχές:
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.
