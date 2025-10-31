Πώς θα επηρεάσει η αύξηση του κατώτατου μισθού παροχές και επιδόματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα (που αναμένεται να ανακοινωθεί ξανά την άνοιξη του 2026) δεν θα επηρεάσει μόνο όσους αμείβονται με τον ελάχιστο, αλλά και μια σειρά παράγωγων επιδομάτων και παροχών .
Αρχικα κάθε αύξηση (π.χ. από 830 € → 880 € μικτά) μεταφράζεται αυτόματα σε αύξηση περίπου 35-40€ καθαρά τον μήνα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
Την ίδια ώρα ομως θα επηρεαστούν έμμεσα επιδόματα και παροχές που “κουμπώνουν” πάνω στον κατώτατο μισθό:
Κλαδικές / επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις
Κάποιες λίγες έχουν ως “βάση” τον κατώτατο (π.χ. +10 % πάνω από αυτόν).
Εφόσον ο κατώτατος ανεβαίνει, αυξάνεται αντίστοιχα το ωρομίσθιο. Για παράδειγμα, στα 830 € ο κατώτατος αντιστοιχεί σε περίπου 4,75 €/ώρα· αν πάει στα 880 €, το ωρομίσθιο ανεβαίνει στα ~5,05 €/ώρα.
Τα ποσά που λαμβάνουν οι επιδοτούμενοι (π.χ. νέοι, μακροχρόνια άνεργοι) αναπροσαρμόζονται βάσει του νέου κατώτατου.
Δημόσιοι υπάλληλοι: Ο βασικός μισθός στο Δημόσιο αν και δεν συνδέεται με τον κατώτατο του ιδιωτικού τομέα την άνοιξη του 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δοθούν αυξήσεις 40€ /μήνα.
Την ίδια ώρα οι ανώτεροι Ένστολοι αξιωματικοί θα πάρουν επιπλέον 276€ /μήνα οι Υπαξιωματικοί: +128€ /μήνα. Και τελος οι Κατώτερες κατηγορίες: +103€ /μήνα Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι +111€
Σε οτι αφορά τώρα τον κατώτατο μισθό οι τελευταίες πληροφορίες μιλάνε για αύξηση που θα φθάσει τα 880 ή ακόμη και τα 900 ευρω.
Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο σε περίπτωση δηλαδή που η αύξηση φθάσει στα 880 € μικτά (+6 %), η αυξηση θα είναι 35 € καθαρά, ενω το ωρομίσθιο θα φθάνει τα 5,05 €. Τότε λοιπόν το επίδομα ανεργίας θα ανέλθει τα 484 €
Στο δεύτερο σενάριο με την αύξηση στα στα 900 € μικτά (+8,4 %) τότε τα καθαρά θα φθάνουν τα 50 € και το ωρομίσθιο σ τα 5,17 €. Το Επίδομα ανεργίας τότε θα αυξηθεί στα 495 €.
Διαβάστε επίσης:
Τίτλοι τέλους μεθαύριο στο «Καλάθι του Νοικοκυριού»
North Evia Pass 2025: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ – Οι δικαιούχοι
Αυξήσεις έως 236 ευρώ το μήνα – Τι προβλέπει το νέο σύστημα με τα κλιμάκια και τα επιδόματα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.