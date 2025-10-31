Πώς θα επηρεάσει η αύξηση του κατώτατου μισθού παροχές και επιδόματα

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα (που αναμένεται να ανακοινωθεί ξανά την άνοιξη του 2026) δεν θα επηρεάσει μόνο όσους αμείβονται με τον ελάχιστο, αλλά και μια σειρά παράγωγων επιδομάτων και παροχών .

Αρχικα κάθε αύξηση (π.χ. από 830 € → 880 € μικτά) μεταφράζεται αυτόματα σε αύξηση περίπου 35-40€ καθαρά τον μήνα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Την ίδια ώρα ομως θα επηρεαστούν έμμεσα επιδόματα και παροχές που “κουμπώνουν” πάνω στον κατώτατο μισθό:

Επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ): υπολογίζεται στο 55 % του κατώτατου.

Επίδομα μητρότητας, επίδομα ασθένειας, επιδόματα ΟΠΕΚΑ (σε ορισμένες κατηγορίες) επηρεάζονται επίσης.

Αποζημίωση απόλυσης: υπολογίζεται βάσει του τελευταίου μισθού, οπότε ανεβαίνει αναλογικά.

Κλαδικές / επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις

Κάποιες λίγες έχουν ως “βάση” τον κατώτατο (π.χ. +10 % πάνω από αυτόν).

Αμοιβές μερικής απασχόλησης και ωρομισθίων

Εφόσον ο κατώτατος ανεβαίνει, αυξάνεται αντίστοιχα το ωρομίσθιο. Για παράδειγμα, στα 830 € ο κατώτατος αντιστοιχεί σε περίπου 4,75 €/ώρα· αν πάει στα 880 €, το ωρομίσθιο ανεβαίνει στα ~5,05 €/ώρα.

Προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης (ΔΥΠΑ, ΕΣΠΑ)

Τα ποσά που λαμβάνουν οι επιδοτούμενοι (π.χ. νέοι, μακροχρόνια άνεργοι) αναπροσαρμόζονται βάσει του νέου κατώτατου.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Ο βασικός μισθός στο Δημόσιο αν και δεν συνδέεται με τον κατώτατο του ιδιωτικού τομέα την άνοιξη του 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δοθούν αυξήσεις 40€ /μήνα.

Την ίδια ώρα οι ανώτεροι Ένστολοι αξιωματικοί θα πάρουν επιπλέον 276€ /μήνα οι Υπαξιωματικοί: +128€ /μήνα. Και τελος οι Κατώτερες κατηγορίες: +103€ /μήνα Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι +111€

Σε οτι αφορά τώρα τον κατώτατο μισθό οι τελευταίες πληροφορίες μιλάνε για αύξηση που θα φθάσει τα 880 ή ακόμη και τα 900 ευρω.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο σε περίπτωση δηλαδή που η αύξηση φθάσει στα 880 € μικτά (+6 %), η αυξηση θα είναι 35 € καθαρά, ενω το ωρομίσθιο θα φθάνει τα 5,05 €. Τότε λοιπόν το επίδομα ανεργίας θα ανέλθει τα 484 €

Στο δεύτερο σενάριο με την αύξηση στα στα 900 € μικτά (+8,4 %) τότε τα καθαρά θα φθάνουν τα 50 € και το ωρομίσθιο σ τα 5,17 €. Το Επίδομα ανεργίας τότε θα αυξηθεί στα 495 €.

