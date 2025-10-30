search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

30.10.2025 08:57

Τίτλοι τέλους μεθαύριο στο «Καλάθι του Νοικοκυριού»

30.10.2025 08:57
souper-market

Τίτλοι τέλους πέφτουν από μεθαύριο, 1η Νοεμβρίου, στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», το οποίο μας… συνόδευσε τη περίοδο των «εκρηκτικών» αυξήσεων σε τρόφιμα κι άλλα είδη ευρείας κατανάλωσης.

Μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις, τον περασμένο Μάιο νομοθετήθηκε άλλη μία ως τις 31 Οκτωβρίου.

Αν και πολλοί πίστευαν ότι θα δοθεί μια ακόμα παράταση, αφού η μάχη του πληθωρισμού δεν έχει κερδηθεί ακόμα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, δεν έχει την παραμικρή πρόβλεψη.

Όπως λένε κάποιοι από το υπουργείο, το τέλος του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» ήταν μάλλον αναμενόμενο από τη στιγμή που «τρέχει» η πρωτοβουλία με τις μειώσεις τιμών σε 2.500 κωδικούς.

Οι παρατάσεις

Αν και το «Καλάθι του Νοικοκυριού» αποσύρεται από τη δέσμη των μέτρων κατά της ακρίβειας, το νομοσχέδιο παρατείνει τη ζωή σε τρεις άλλες ασφαλιστικές δικλείδες για τους καταναλωτές:

  • οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90.000.000 ευρώ, συνεχίζουν να ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση.
  • οι ίδιες επιχειρήσεις θα πρέπει, επίσης, να ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης λιανικές τιμές πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε το υπουργείο ανακοινώνει ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων στους καταναλωτές, ιδίως μέσω «e-katanalotis».
  • για τα καταναλωτικά προϊόντα των επιχειρήσεων, για τα οποία ανακοινώνεται αύξηση τιμής, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κατά τη διάθεσή τους στους καταναλωτές για τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η αύξηση τιμής.

Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, προβλέπεται η παράταση της ισχύος τους ως τις 30 Ιουνίου του 2026.

