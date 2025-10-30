Τίτλοι τέλους μεθαύριο στο «Καλάθι του Νοικοκυριού»

Τίτλοι τέλους πέφτουν από μεθαύριο, 1η Νοεμβρίου, στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», το οποίο μας… συνόδευσε τη περίοδο των «εκρηκτικών» αυξήσεων σε τρόφιμα κι άλλα είδη ευρείας κατανάλωσης.

Μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις, τον περασμένο Μάιο νομοθετήθηκε άλλη μία ως τις 31 Οκτωβρίου.

Αν και πολλοί πίστευαν ότι θα δοθεί μια ακόμα παράταση, αφού η μάχη του πληθωρισμού δεν έχει κερδηθεί ακόμα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, δεν έχει την παραμικρή πρόβλεψη.

Όπως λένε κάποιοι από το υπουργείο, το τέλος του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» ήταν μάλλον αναμενόμενο από τη στιγμή που «τρέχει» η πρωτοβουλία με τις μειώσεις τιμών σε 2.500 κωδικούς.

Οι παρατάσεις

Αν και το «Καλάθι του Νοικοκυριού» αποσύρεται από τη δέσμη των μέτρων κατά της ακρίβειας, το νομοσχέδιο παρατείνει τη ζωή σε τρεις άλλες ασφαλιστικές δικλείδες για τους καταναλωτές:

οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90.000.000 ευρώ, συνεχίζουν να ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση.

Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, προβλέπεται η παράταση της ισχύος τους ως τις 30 Ιουνίου του 2026.

