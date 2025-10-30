ΕΥΔΑΠ: Το έργο «Εύρυτος» εξασφαλίζει νερό για 30 χρόνια – Σχέδιο δράσης σε τρεις φάσεις

Το έργο «Εύρυτος» έρχεται να αποτελέσει τη μεγάλη ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία, εξασφαλίζοντας επάρκεια νερού για τα επόμενα 30 χρόνια, όπως τόνισαν πριν από λίγο τόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι ο συνολικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας κινείται σε τρεις φάσεις – βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη – ώστε να υπάρχει ευελιξία ανάλογα με την πορεία του φετινού και του επόμενου χειμώνα. Η πορεία των βροχοπτώσεων και των αποθεμάτων νερού θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα επιβολής Τέλους για την κάλυψη των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών. «Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιβάρυνση για τους πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα σταθερότητας και ασφάλειας. Βέβαια υπήρξαν κενά στον γενικότερο σχεδιασμό που αφορούν τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου, δεδομένου ότι πρόκειται για άμεση προτεραιότητα. Εκεί που υπάρχουν κενά, τα οποία δεν απαντήθηκαν από τον υπουργό είναι ο τρόπος χρηματοδότησης και ο οδικός χάρτης υλοποίησής του – σχέδια υπάρχουν αλλά όχι αποφάσεις. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον υπουργό το έργο θα είναι έτοιμο το 2029, μόνο που αυτό μένει να φανεί δεδομένου ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί μία σειρά από καίρια ζητήματα.

Παράλληλα σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, μετά από μήνες τεχνικών μελετών και συζητήσεων, έχει πλέον διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας για την Αττική, τη Βοιωτία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ο σχεδιασμός προβλέπει συντονισμένες παρεμβάσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο διαχείρισης υδάτινων πόρων, που θα συνδυάζει την ύδρευση και την άρδευση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ προς τη Βοιωτία και τη Χαλκιδική εξασφαλίζει, όπως σημειώθηκε η διαλειτουργικότητα και αποδοτικότητα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τον κατακερματισμό των παρόχων νερού. Με τις δύο πιλοτικές επεκτάσεις, ο αριθμός τους θα μειωθεί από 750 σε 700. «Στόχος μας είναι να μην φτάσουμε ποτέ στο σημείο να επιβληθούν περιορισμοί στην κατανάλωση», υπογράμμισε.

Το έργο «Εύρυτος», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, θεωρείται το πιο φιλόδοξο υδροδοτικό έργο των τελευταίων δεκαετιών. Με 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως, θα καλύψει τις ανάγκες του λεκανοπεδίου με νερό άριστης ποιότητας. Θα αξιοποιεί τις υπάρχουσες υποδομές και, σε περιόδους πλεονάζοντος ύδατος, θα χρησιμοποιεί τον ταμιευτήρα του Εύηνου με μηδενικό ενεργειακό κόστος, χάρη στη φυσική ροή του νερού μέσω βαρύτητας.

Υδραυλική διασύνδεση ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη με Εύηνο

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η υδραυλική διασύνδεση των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη με τον ταμιευτήρα του Εύηνου, μέσω δύο σηράγγων συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων και σύγχρονων έργων κεφαλής με αυτόματα θυροφράγματα. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται το 2029, μέσα από απολύτως διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, παρουσίασε ένα πλέγμα πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της υδροδοτικής ασφάλειας της Αττικής: τη λειτουργία των γεωτρήσεων σε Μαυροσουβάλα και Ούγγρους, τη μείωση κατά 70% της πρώτης περιβαλλοντικής παροχής του ταμιευτήρα Εύηνου, καθώς και την αξιοποίηση του Βοιωτικού Κηφισού μέσω 17 γεωτρήσεων και 3 αντλιοστασίων. Τα έργα αυτά θα εξασφαλίζουν συνολικά 149 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

Το Plan B

Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου «Εύρυτος», η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη ετοιμάσει το «Plan B», που προβλέπει την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο — αν και, όπως αναγνωρίστηκε, πρόκειται για λύση με ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Ο Χ. Σαχίνης υπογράμμισε ότι η Αθήνα διαθέτει το πιο ποιοτικό και φθηνό νερό στην Ευρώπη, ενώ τόνισε πως ζητήματα τιμολόγησης ρυθμίζονται αποκλειστικά από τη ΡΑΑΕΥ. Οι απώλειες νερού βρίσκονται σήμερα στο 15%, με στόχο να πέσουν στο 11% τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο διασφαλίζει ότι κάθε πλεόνασμα θα επιστρέφει στους πολίτες μέσω νέων έργων και υπηρεσιών.

«Βρισκόμαστε σε κόκκινο συναγερμό», προειδοποίησε ο Χ. Σαχίνης, αναφερόμενος στις αυξανόμενες πιέσεις που δέχονται τα υδατικά αποθέματα της χώρας, λόγω της κλιματικής κρίσης και της αυξημένης ζήτησης.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης, επεσήμανε ότι κάθε πάροχος νερού οφείλει να προβλέπει, στα πενταετή του προγράμματα, τις μελλοντικές ανάγκες που δημιουργούνται κυρίως στις τουριστικές περιοχές, ώστε να υπάρχει έγκαιρη προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

