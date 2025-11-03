Η προπώληση για τις παραγωγές Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ξεκινάει στις 5 Νοεμβρίου 2025

H προπώληση για τις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα παρουσιαστούν από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2026 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Εναλλακτική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ ξεκινά την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στις 9.00. Εξαιρείται η παραγωγή Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα, η προπώληση για την οποία θα ξεκινήσει στις 19 Νοεμβρίου στις 9.00.

Για την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η προπώληση που ξεκινά στις 5/11 περιλαμβάνει την όπερα του Τζουζέππε Βέρντι Φάλσταφ, σε μουσική διεύθυνση Ντέρρικ Ινόεϊ και σκηνοθεσία Στήβεν Λάνγκριτζ (15/2 – 5/3), το μπαλέτο του Π. Ι. Τσαϊκόφσκι Η λίμνη των κύκνων σε χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου και μουσική διεύθυνση Φιλίπ Φορζέ (7/3 – 4/4), καθώς και την όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι Άννα Μπολένα, σε μουσική διεύθυνση Ζακ Λακόμπ και σκηνοθεσία Θέμελη Γλυνάτση (26/3 – 19/4). Σημειώνεται ότι η προπώληση για το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα, που θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο, θα ξεκινήσει στις 19 Νοεμβρίου.

Στην Εναλλακτική Σκηνή, η προπώληση που ξεκινά στις 5/11 περιλαμβάνει το έργο Μπεν και Ίμο του Μαρκ Ρέιβενχιλ, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα(22/1 – 14/2), την όπερα Viva la mamma! τουΓκαετάνο Ντονιτσέττι, σε διασκευή και σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου(21/2 – 7/3), την περφόρμανς nerό_una puta historia de AMORτηςΆννας Λεμονάκη (13-15/3), καθώς και την παράσταση Γιοζεφίνε η αοιδός ή Ο λαός των ποντικιών, σε μουσική Χαράλαμπου Γωγιού και σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου (27/3 – 4/4).

Στα Μέλη του OPERA CLUB της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, παρέχεται η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων ακόμα και για παραστάσεις η προπώληση των οποίων δεν έχει ανοίξει ακόμα για το κοινό (το προνόμιο αφορά παραστάσεις της τρέχουσας σεζόν, που θα πραγματοποιηθούν στις δύο σκηνές της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ). Γνωρίστε τα αποκλειστικά προνόμια που παρέχει το Opera Club της ΕΛΣ, το οποίο μόλις ξεκίνησε να δέχεται νέα μέλη. Με τέσσερα διαφορετικά πακέτα συνδρομής, το Opera Club απευθύνεται τόσο στους καινούριους φίλους που θέλουν να γνωρίσουν τη λυρική τέχνη όσο και στους παθιασμένους ακροατές και θεατές του μελοδράματος, αλλά και στους γνώστες της όπερας που ταξιδεύουν διεθνώς για να βλέπουν παραστάσεις, καθώς φυσικά και σε εκείνους που η γνώση, η εμπειρία και η αγάπη τους για την όπερα τους έχουν χρίσει πρεσβευτές της λυρικής τέχνης.

Πληροφορίες – Εγγραφές στο Opera Club: operaclub.nationalopera.gr

Αναλυτικά, η προπώληση που ξεκινά στις 5/11 αφορά τις ακόλουθες παραγωγές:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

• Φάλσταφ – Τζουζέππε Βέρντι

15, 18, 21, 26 Φεβρουαρίου & 1, 5 Μαρτίου 2026

• Η λίμνη των κύκνων –Κωνσταντίνος Ρήγος / Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

7, 8, 15, 22, 27, 28 Μαρτίου & 4 Απριλίου 2026

• Άννα Μπολένα –Γκαετάνο Ντονιτσέττι

26, 29 Μαρτίου & 2, 5, 15, 19 Απριλίου 2026

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

• Μπεν και Ίμο –Μαρκ Ρέιβενχιλ

22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 Ιανουαρίου & 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 Φεβρουαρίου 2026

• Viva la mamma! –Γκαετάνο Ντονιτσέττι

21, 22, 26, 28 Φεβρουαρίου & 1, 4, 6, 7 Μαρτίου 2026

• nerό_una puta historia de AMOR –Άννα Λεμονάκη

13, 14, 15 Μαρτίου 2026

• Γιοζεφίνε η αοιδός ή Ο λαός των ποντικιών –Χαράλαμπος Γωγιός / Σάββας Στρούμπος

27, 28, 29 Μαρτίου & 2, 3, 4 Απριλίου 2026

Πληροφορίες προπώλησης:

> Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ, τηλ.: 2130885700, καθημερινά 9.00-21.00

> Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742

> www.ticketservices.gr & Εκδοτήρια Ticket Services, Πανεπιστημίου 39

www.nationalopera.gr

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)