Οι νέες σειρές «Outlander: Blood of My Blood», «The Hunting Wives», «Those who Lived» και η 3η σεζόν του «Professor T» έρχονται να καθηλώσουν στο Novacinema4!

Σειρές που θα συναρπάσουν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και το Νοέμβριο οι συνδρομητές της Nova στο Novacinema4! Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται 3 συνολικά νέες σειρές και ένας νέος κύκλος. Πρόκειται για τη ρομαντική δραματική σειρά «Outlander: Blood of My Blood» (πρεμιέρα 20/11 και κάθε Πέμπτη στις 22:00), τη σειρά μυστηρίου – θρίλερ «The Hunting Wives» (πρεμιέρα 9/11 και κάθε Κυριακή στις 22:00) και τη δραματική σειρά «Those who Lived» (πρεμιέρα 25/11 και κάθε Τρίτη στις 22:00). Παράλληλα από 3/11 και κάθε Δευτέρα στις 21:00 θα προβάλλεται η 3η σεζόν της σειράς «Professor T».

Η σειρά θρίλερ μυστηρίου «The Hunting Wives» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 22:00 με τους Malin Akerman, Brittany Snow, Dermot Mulroney, Jaime Ray Newman στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ένας κλειστός κύκλος φιλενάδων. Μια σαγηνευτική γυναίκα. Ένας δρόμος ζήλιας, θανάσιμης υποψίας και φόνου.

H ρομαντική δραματική σειρά «Outlander: Blood of My Blood» με τους Jamie Roy, Harriet Slater, Jeremy Irvine, Hermione Corfield κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 22:00. Από τα κατεστραμμένα πεδία μάχης του Α’ ΠΠ μέχρι τα απέραντα Χάιλαντς της Σκωτίας του 18ου αιώνα, δύο ερωτικές ιστορίες γεμάτες αφοσίωση, πάθος και επιθυμία, καθώς τα νεαρά ζευγάρια αψηφούν τις δυνάμεις που επιδιώκουν να τα χωρίσουν.

H δραματική σειρά «Those who Lived» με τους Benjamin Lavernhe, Alix Poisson, Antoine Reinartz, Felix Moati κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22:00. Επτά άνθρωποι. Στις 13 Νοεμβρίου 2015, αντιμετώπισαν τους τρομοκράτες σε έναν στενό διάδρομο του Μπατακλάν. Αυτή είναι η ιστορία του πώς γνωρίστηκαν και του αγώνα τους να ξαναχτίσουν τις ζωές τους μαζί. Και να συνεχίσουν να ζουν.

Ο 3ος κύκλος της αστυνομικής σειράς «Professor T» έρχεται από σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 21:00 και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα. Ο Καθηγητής βρίσκεται στη φυλακή και πρέπει να βρει τρόπο να ανακτήσει τη ζωή και τη δουλειά του. Η Αστυνομία τον χρειάζεται για να λύσει μερικά δύσκολα και συναρπαστικά εγκλήματα.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Rocco Schiavone season 6» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 24/11), «Law & Order season 4» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «Twisted Metal season 2» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «This City is Ours» (κάθε Παρασκευή στις 22:00) και «The Demon’s Fall» (κάθε Σάββατο στις 22:00).

