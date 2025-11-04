Πέθανε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι. Συγκεκριμένα, διετέλεσε 46ος αντιπρόεδρος από το 2001 έως το 2009 υπό την προεδρία του Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Την είδηση έκανε γνωστή, με ανάρτησή του σήμερα στο X, ο δημοσιογράφος του Punchbowl News Τζέικ Σέρμαν.

Τα τελευταία χρόνια απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ρεπουμπλικανικό κόμμα, ασκώντας έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ποιος ήταν ο Ντικ Τσέινι

Ο Ντικ Τσέινι υπήρξε υπουργός Άμυνας (1989-1993) κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου, επιβλέποντας τις επιχειρήσεις «Just Cause» στον Παναμά και «Desert Storm» (Πόλεμος του Κόλπου) στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη, είχε εκλεγεί μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την πολιτεία του Ουαϊόμινγκ (1979-1989), όπου υπηρέτησε σε ηγετικές θέσεις και προσωπάρχης του Επιτελείου του Λευκού Οίκου για τον πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ (1975-1977).

