search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 13:44

Πέθανε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι

04.11.2025 13:44
dick_cheney_new

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι. Συγκεκριμένα, διετέλεσε 46ος αντιπρόεδρος από το 2001 έως το 2009 υπό την προεδρία του Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Την είδηση έκανε γνωστή, με ανάρτησή του σήμερα στο X, ο δημοσιογράφος του Punchbowl News Τζέικ Σέρμαν.

Τα τελευταία χρόνια απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ρεπουμπλικανικό κόμμα, ασκώντας έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ποιος ήταν ο Ντικ Τσέινι

Ο Ντικ Τσέινι υπήρξε υπουργός Άμυνας (1989-1993) κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου, επιβλέποντας τις επιχειρήσεις «Just Cause» στον Παναμά και «Desert Storm» (Πόλεμος του Κόλπου) στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη, είχε εκλεγεί μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την πολιτεία του Ουαϊόμινγκ (1979-1989), όπου υπηρέτησε σε ηγετικές θέσεις και προσωπάρχης του Επιτελείου του Λευκού Οίκου για τον πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ (1975-1977).

Διαβάστε επίσης:

Ο τυφώνας Καλμάγκι «σάρωσε» τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον 26 νεκροί, τεράστιες καταστροφές, συγκλονιστικές εικόνες (photos/videos)

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

Diddy: Δεκτό το αίτημά του για επίσπευση εκδίκασης της έφεσής του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos vroxi 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Επιδείνωση καιρού: Οδηγίες στους πολίτες ενόψει της κακοκαιρίας από την Πολιτική Προστασία

ekloges-new-york
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Η μάχη στη κάλπη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

vouli_siriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

ripansi-new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕ: Στην κόψη του ξυραφιού η διαπραγμάτευση για το κλίμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:34
kairos vroxi 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Επιδείνωση καιρού: Οδηγίες στους πολίτες ενόψει της κακοκαιρίας από την Πολιτική Προστασία

ekloges-new-york
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Η μάχη στη κάλπη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

1 / 3