Προβλήματα σε Λαμία και Χαλκίδα: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε αρκετές περιοχές. Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του camping «BLUE BAY», στην είσοδο του Αγίου Κωνσταντίνου εκδηλωθήκαν πλημμυρικά επεισόδια, αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία. Η βροχή διήρκησε μόλις 30 λεπτά αλλά είχε μεγάλη ένταση.

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων καταγγέλλει πως δεν υλοποιήθηκαν αντιπλημμυρικά έργα κατά την κατασκευή του ΠΑΘΕ, με συνέπεια να πλημμυρίζουν διάφορα σημεία.

Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ

Την ίδια ώρα, φωτιά ξέσπασε το βράδυ σε κολώνα της ΔΕΗ στην περιοχή του Αγίου Μηνά Χαλκίδας. Η φωτιά σβήστηκε πριν επεκταθεί.

Προ των πυλών η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τρίτης 04/11 και της Τετάρτης 05/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Τοπικά τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Νωρίτερα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες».

