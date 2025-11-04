search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 22:55
04.11.2025 21:33

Προβλήματα σε Λαμία και Χαλκίδα: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

04.11.2025 21:33
Έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε αρκετές περιοχές. Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του camping «BLUE BAY», στην είσοδο του Αγίου Κωνσταντίνου εκδηλωθήκαν πλημμυρικά επεισόδια, αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία. Η βροχή διήρκησε μόλις 30 λεπτά αλλά είχε μεγάλη ένταση.

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων καταγγέλλει πως δεν υλοποιήθηκαν αντιπλημμυρικά έργα κατά την κατασκευή του ΠΑΘΕ, με συνέπεια να πλημμυρίζουν διάφορα σημεία.

Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ

Την ίδια ώρα, φωτιά ξέσπασε το βράδυ σε κολώνα της ΔΕΗ στην περιοχή του Αγίου Μηνά Χαλκίδας. Η φωτιά σβήστηκε πριν επεκταθεί.

Προ των πυλών η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τρίτης 04/11 και της Τετάρτης 05/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Τοπικά τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Νωρίτερα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

  • α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.
  • β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.
  • γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.
  • δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες».

Γιατί στην Κρήτη έχουν τόσα πολλά όπλα – Το μακελειό στα Βορίζια είναι το σύμπτωμα μιας κοινωνίας που νοσεί

Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω ύποπτου drone

Στη Νέα Υόρκη όλα τα βλέμματα: Η ώρα του Μαμντάνι, ο διχασμός στους Δημοκρατικούς και ο παράγοντας Τραμπ

«Να ζήσουν τα παιδιά μας»: Η έκκληση της συζύγου του 29χρονου που παραδόθηκε για το μακελειό στα Βορίζια στις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-0: LIVE η μεγάλη μάχη για το Champions League

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

