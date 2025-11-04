search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025
04.11.2025

«Τι είναι αγάπη;» – Ένα πρόγραμμα για παιδιά 2–5 ετών βασισμένο στα συναισθήματα και τις αισθήσεις – Συνεχίζεται για 2 ακόμη συναντήσεις

04.11.2025 12:07
Με αφορμή το βιβλίο «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, η συγγραφέας Λίνα Σωτηροπούλου και η ηθοποιός-συγγραφέας Δώρα Δόριζα δημιούργησαν ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών και τους συνοδούς τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε αυτοτελείς συναντήσεις, που όμως μαζί αποτελούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από την αγάπη, τα συναισθήματα και τις αισθήσεις.

﻿Παιχνίδια, χρώματα και εξερεύνηση συναισθημάτων

﻿Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι τρείς πρώτες συναντήσεις, γεμάτες χρώματα, παιχνίδια και μουσική. Αφού ξεκινήσαμε με απέραντη χαρά, θυμώσαμε, ξεθυμώσαμε, βρήκαμε τους φοβερούς φόβους και τους εξαφανίσαμε.

Είμαστε έτοιμοι τώρα να διώξουμε τη λύπη στην συνάντηση της Κυριακής στις 16/11 και φυσικά να βρούμε τρόπο να μοιράσουμε παντού την αγάπη στην τελευταία μας συνάντηση στις 07/12.

Συνάντηση: Κυριακή 16 Νοεμβρίου – ίσως ο καιρός να έχει κρυώσει λιγάκι και να φοράμε ρούχα με μακριά μανίκια. Καμιά φορά εμείς έτσι σκουπίζουμε τα δάκρυά μας, στο μανίκι μας. Θα μιλήσουμε για τη λύπη αλλά και για την ξε-λύπη. Με τη βοήθεια της όσφρησης θα χαλαρώσουμε και θα παίξουμε μέχρι να γεμίσουμε αγάπη.

Συνάντηση Κυριακή 07 Δεκεμβρίου – θα έχει όλα τα χρώματα. Θα περικυκλώσουμε την αγάπη, θα την κρατήσουμε στα χέρια μας και θα τη σηκώσουμε ψηλά. Τόσο ψηλά ώστε να φαίνεται από παντού, σαν ένα αστέρι. Δεν θα αποκαλύψουμε πολλά για αυτή τη συνάντηση, αλλά καλό είναι να μην λείπει κανείς. Γιατί θα έχει σίγουρα χαρά, γέλια, μουσική και… ουπς, μέχρι εδώ μπορεί να αποκαλυφθεί. Ένα μεγάλο πάρτι σας περιμένει.

Πληροφορίες Συμμετοχής

  • Ημερομηνίες: Κυριακή16 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου
  • Ώρα: 10:00 – 11:30
  • Τόπος: Τεχνοχώρος Pro The Tree, Μακεδονίας 83, Πειραιάς
  • Εισιτήριο:15 ευρώ για ένα παιδί και τον συνοδό του
  • Σημαντικό: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες: 6972726038 ή στο Playmore.gr

