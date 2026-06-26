Ρόδος: Νεκρός 45χρονος μέσα στο σπίτι του – Τι «δείχνουν» τα πρώτα στοιχεία

Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί 45χρονος άνδρας, στο σπίτι όπου ζούσε, σε χωριό της Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αρμοδίων αρχών, ο 45χρονος ζούσε τo τελευταίο διάστημα στο νησί.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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