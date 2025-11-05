12.000 άδειες νόμιμης οπλοκατοχής στην Κρήτη, η αλήθεια για τα ΕΛΤΑ, ο Χατζηδάκης και ο ανασχηματισμός, οι βλέψεις Κικίλια, ο Τσίπρας είναι η… Ιθάκη και ο Μυτιληναίος     

Καλημέρα σας

Κανένας αιφνιδιασμός της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ δεν υπήρξε.

Δεν ξέρω τι λένε και τι ισχυρίζονται διάφορες πλευρές, ότι δήθεν το Μαξίμου δεν γνώριζε για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Στην κυβέρνηση γνώριζαν εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον για το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ο Χατζηδάκης είχε λάβει email, ενώ όλο το σχέδιο είχε δημοσιευτεί στη real news στις 12 Οκτωβρίου. Αρκούν αυτά, αν και υποψιάζομαι ότι υπάρχουν κι άλλα, που αποδεικνύουν ότι όλα ήταν σε πλήρη γνώση του Μαξίμου.

Επιπλέον δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος τον ντετέκτιβ: Η κυβέρνηση έδιωξε μεν τον Σκλήκα, αλλά διακήρυξε ότι το σχέδιό του θα υλοποιηθεί. Άρα, όχι μόνο γνώριζε, αλλά και συμφωνούσε.

Τι αποδεικνύει η ιστορία αυτή;

Ότι η κυβέρνηση είναι σε τρικυμία.

Λάθος χειρισμοί, λάθος κινήσεις, λάθος αντίληψη της κατάστασης.

Αλλαγές

Και πάμε στο προκείμενο. Διότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά απ‘ όσο φαίνονται.

Η υπόθεση με τα ΕΛΤΑ αποκαλύπτει μεν τα προβλήματα συντονισμού, αλλά και κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη αλλαγών.

Να το πούμε απλά: Είναι φανερό πως αυτό το σχήμα δεν είναι εκλογικό.

Υπουργοί δεν μιλάνε μεταξύ τους, αλληλοκαρφώματα και μετάθεση ευθυνών, ιεραρχήσεις και προετοιμασία πολιτικών πάνε περίπατο, υπαναχωρήσεις και ελιγμοί απελπισίας γίνονται συνήθη φαινόμενα.

Το πότε και ποιες ακριβώς κινήσεις θα κάνει ο Μητσοτάκης είναι ζητούμενο

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ… ξαναχτυπάει την πόρτα της ΝΔ

Κι όλα αυτά εν αναμονή της νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκεί να δείτε γλέντια.

Επισυνδέσεις και συνομιλίες που εκθέτουν γαλάζια στελέχη και διλήμματα για το Μαξίμου, που δεν είναι εύκολο να τα προσπεράσει.

Οι προερχόμενοι από την Αριστερά στην κυβέρνηση γνωρίζουν τη μαρξιστική ανάλυση ότι μετά από μία ποσοτική μεταβολή, οι αλλαγές είναι ποιοτικές. Με απλά λόγια: Μπορείς να καλύψεις ένα ή δύο υπουργούς, δύο ή τρεις βουλευτές, αλλά όταν προστεθούν άλλες δύο (που λένε ότι θα προστεθούν με τη νέα δικογραφία), τότε επέρχεται τσουνάμι. Δεν είναι «εντάξει μωρέ, άλλοι δύο» – είναι οι σταγόνες που ξεχειλίζουν το ποτήρι, που λέει η λαϊκή σοφία, για όσους δεν έχουν διαβάσει Μαρξ.

Να δούμε τι θα κάνουν τώρα με τον «ανώτατο κομματικό παράγοντα», συνομιλίες του οποίου περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία – όχι για… καλό λόγο.

12.000 άδειες για… σκοποβολή

Τα τηλεοπτικά κανάλια ακόμα ψάχνουν να βρουν Κρητικό βουλευτή να μιλήσει για τις βεντέτες, τα εγκλήματα και την οπλοκατοχή στο νησί, με αφορμή το φονικό στα Βορίζια.

Με το ζόρι βρίσκουν – σε άλλα θέματα είναι λαλίστατοι οι Κρητικοί, αλλά σε αυτό εδώ κρατάνε τα λόγια τους.

Αυτό που μαθαίνω πάντως είναι πως γίνεται λίγο του… Τέξας και της Άγριας Δύσης στην Κρήτη με τα όπλα – είναι χειρότερα απ’ όσο υποψιαζόμαστε.

Μία αξιόπιστη πηγή μου σφύριζε ότι ένα διάστημα προ λίγων ετών που στα πράγματα στην ΕΛΑΣ ήταν άνθρωποι με καταγωγή από την Κρήτη εγκρίθηκαν στο νησί περί τις… 12.000 άδειες νόμιμης οπλοκατοχής με το αιτιολογικό πως ήταν για… σκοποβολή! Σαν να είχε γεμίσει η Κρήτη με ξαδέλφια της… Άννας Κορακάκη! Και με σκοπευτήριο σε κάθε γειτονιά. Τι στο καλό, για τους Ολυμπιακούς ετοιμάζονται όλοι;

Ο Κικίλιας στην γαλάζια… position

Μπορεί τους Κρητικούς βουλευτές να τους ψάχνουν τα κανάλια, αλλά κάποιοι από την κυβέρνηση δεν έχουν κανένα λόγο να κρυφτούν. Για άλλο θέμα όμως, για τα… ΕΛΤΑ.

Ο Βασίλης Κικίλιας τις έριξε τις βόμβες του χθες και αναρωτιέμαι αν θα του απαντήσουν από τα κεντρικά.

«Ναι στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση, αλλά το κράτος πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει πού είναι το κράτος», είπε ο υπουργός Ναυτιλίας διαχωρίζοντας τη θέση του από την επίσημη κυβερνητική γραμμή. Και δεν έμεινε εκεί. Ζήτησε να γίνει λογαριασμός για το πού πήγαν τόσα λεφτά που διατέθηκαν για την εξυγίανση των ΕΛΤΑ: «Όλοι αυτοί οι οποίοι διοίκησαν τα τελευταία έξι να μας εξηγήσουν με ποιον τρόπο διοίκησαν και τι αποτελέσματα έχει επιφέρει αυτό» σημείωσε.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που αφήνει στίγμα ο Κικίλιας – είχε προηγηθεί η σκληρή απάντηση στην Ντόρα Μπακογιάννη για την υπόθεση με τον Λιμενάρχη Χανίων.

Επειδή μου αρέσει να βλέπω πίσω από τις γραμμές – και τις φωνές – ένα έχω να πω. Μετά τον Δένδια και τον Γεωργιάδη, βρήκαμε και τον τρίτο που πιθανόν θα έμπαινε σε μία κούρσα διαδοχής εάν άνοιγε τέτοιο θέμα στη ΝΔ.

Η Ιθάκη και τι μας λέει ο Αλέξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στα σόσιαλ μίντια το εξώφυλλο του βιβλίου του «Ιθάκη». Λιτό, υποβλητικό, με τον τίτλο και τη φωτογραφία του σε μαύρο φόντο να δεσπόζει, στέλνει το μήνυμα ότι «είναι όλα Τσίπρας» – αυτός και ο προορισμός, μαζί με το ταξίδι, ανάλογα πού δίνει περισσότερη σημασία ο καθένας. Σαν να λέει πάντως το εξώφυλλο ότι η Ιθάκη είναι ο… ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας – αυτό το μήνυμα περνά στο υποσυνείδητο.

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε λοιπόν και η αγωνία για το περιεχόμενο – ουσιαστικά για το πώς θα κρίνει επιλογές και πρόσωπα της τελευταίας δεκαετίας, μην κοροϊδευόμαστε – κορυφώνεται.

Για το εικαστικό του εξωφύλλου να καταθέσω μόνο μία ιδέα. Ένα καραβάκι δεν θα ήταν άσχημο, τώρα που έρχονται και Χριστούγεννα. Έτσι, χωρίς θάλασσα – τις θάλασσες θα τις φανταστούμε…

Ο Μυτιληναίος «ποντάρει» στον εαυτό του πριν τον μεγάλο μετασχηματισμό

Λίγο πριν ανάψει το «πράσινο φως» για τον εταιρικό μετασχηματισμό της Metlen Energy & Metals PLC, – αύριο οι επίσημες ανακοινώσεις – ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κάνει κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο στα χρηματιστηριακά πηγαδάκια: αγοράζει μετοχές της ίδιας του της εταιρείας.

Την ώρα που κάποιοι κρατούν στάση αναμονής, εκείνος αυξάνει τη θέση του στο μετοχικό κεφάλαιο, στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης προς το νέο κεφάλαιο που ανοίγει ο όμιλος. Την ίδια στιγμή, προχώρησε σε διάθεση μετοχών της HELLENiQ ENERGY, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης — μια κίνηση που πολλοί διάβασαν ως “αναδιάταξη δυνάμεων” λίγο πριν τις αυριανές ανακοινώσεις.

«Ο τρίτος μετασχηματισμός της Metlen θα φέρει υπεραξίες» λένε όσοι γνωρίζουν τα σχέδια του επικεφαλής, ο οποίος ποντάρει με τα ίδια του τα χρήματα στη νέα εποχή της εταιρείας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει· οι δύο προηγούμενοι μετασχηματισμοί (2017–2022 και 2022–2025) απέδωσαν και με το παραπάνω.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Απρίλιο, στο Capital Markets Day του Λονδίνου, είχε μιλήσει για στόχο EBITDA 2 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία. Αν επιβεβαιωθεί, θα μιλάμε για διπλασιασμό των μεγεθών – και για ακόμη ένα επιχειρηματικό στοίχημα που φαίνεται να κερδίζει… με τα δικά του φύλλα στο τραπέζι.

