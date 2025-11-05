ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση βρήκε «Ιφιγένεια» στον Σκλήκα, αλλά δεν κάνει πίσω στα λουκέτα

Μετά τη θυελλώδη τηλεδιάσκεψη του – τέως, πλέον – CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, με καμιά 80αριά βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι εξαπέλυσαν σφοδρότατη και σχεδόν διαρκή επίθεση σε βάρος του για την απόφασή του για «ξαφνικό θάνατο» 204 υποκαταστημάτων του οργανισμού σε όλη τη χώρα, η κυβέρνηση βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα.

Από τη μία, θα μπορούσε να αγνοήσει τις εντονότατες και εξαιρετικά σκληρές διαμαρτυρίες των μελών της Κ.Ο. της ΝΔ και να πάει στην προγραμματισμένη για χθες έκτακτη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Ωστόσο, το… εύφλεκτο κλίμα που είχε ήδη δημιουργηθεί εκτιμήθηκε ότι θα μετατρεπόταν σε εκρηκτικό, με την αντιπολίτευση να σφυροκοπάει τον CEO των ΕΛΤΑ, τον επικεφαλής του Υπερταμείου και τον υπουργό Οικονομικών και κρίθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος για πλήρη εκτροχιασμό της κατάστασης.

Έτσι, το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου σύσκεψη για το θέμα – μάλιστα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβαλε περιοδεία του στην Κομοτηνή – στην οποία και σχεδιάστηκε η στρατηγική διαχείρισης της κρίσης των ΕΛΤΑ, η οποία θα κινείτο σε δύο άξονες:

· Ο μεν Γ. Σκλήκας θα γινόταν «Ιφιγένεια» παραιτούμενος από τη θέση του – άλλωστε, ήδη η κυβέρνηση τον είχε «αδειάσει» για τον επικοινωνιακό χειρισμό της υπόθεσης, και

· Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θα περιέγραφε τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα – με μια σημείωση: ο πυρήνας του σχεδίου για τα ΕΛΤΑ δεν θα άλλαζε.

Όπερ και εγένετο: ο Γ. Σκλήκας υπέβαλε την παραίτησή του, υπεραμυνόμενος των αποφάσεών του και υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει καθαρός κίνδυνος ακόμα και για αδυναμία πληρωμών από τα ΕΛΤΑ, και ο Π. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε ότι το σχέδιο δεν αλλάζει, αλλά θα υπάρξει ένα διάστημα περίπου τριών μηνών, στη διάρκεια του οποίου θα υπάρξει διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους – ο οποίος, όμως, δεν αφορά σε αλλαγή του σχεδιασμού, αλλά επί της ουσίας σε μια εκστρατεία πειθούς ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος διάσωσης των ΕΛΤΑ.

«Η ενημέρωση που έχω από τα ΕΛΤΑ και από τους αρμοδίους είναι ότι δεν θα παρθεί πίσω αυτή η απόφαση και όπως έχουμε πει, εντός των επομένων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση. Αυτή η αναγκαία απόφαση, θα πω εγώ, με διάλογο, με διαβούλευση, με τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία μπορεί να είναι αρωγός. Και ποιο είναι το βασικό κριτήριο; Κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας άνθρωπος ο οποίος αγωνιά να μη μείνει χωρίς εξυπηρέτηση σε κανένα σημείο της Ελλάδας και να μη χαθεί καμία θέση εργασίας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, περιγράφοντας το πλαίσιο από εδώ και πέρα.

Πάντως, λένε κυβερνητικές πηγές, πέραν από το απολύτως πρακτικό κομμάτι του ζητήματος, δηλαδή, αν και πώς μπορούν τα ΕΛΤΑ να καταστούν βιώσιμα, υπήρχε κι ένα πιο… πολιτικό: μια άτακτη υποχώρηση σε μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως ιδιαιτέρως κρίσιμη, εκτιμήθηκε ότι θα έπληττε ακόμα περισσότερο το ήδη τραυματισμένο προφίλ της και θα έδινε την εντύπωση ότι υποχωρεί μπροστά στην οιαδήποτε πίεση, αρκεί αυτή να είναι συντονισμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Π. Μαρινάκης είπε – όχι μία, αλλά περισσότερες φορές ότι – «άλλο πράγμα η παραίτηση και άλλο πράγμα η μεταρρύθμιση. Η απόφαση είναι ειλημμένη και θα εφαρμοστεί».

Ταυτόχρονα, η παραίτηση Σκλήκα διευκόλυνε την κυβέρνηση να αποφύγει μια δεύτερη μέρα σύγκρουσης – αυτή τη φορά (και) με την αντιπολίτευση – για ένα θέμα που αντικειμενικά της προκαλεί φθορά, παραπέμποντας τη συζήτηση στη Βουλή σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν, ενδεχομένως, οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Πάντως, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτό που επικρατεί στο εσωτερικό της Κ.Ο. της ΝΔ είναι απλώς μια… εκεχειρία, καθώς αρκετοί βουλευτές δεν έχουν πειστεί ότι το κλείσιμο καταστημάτων θα διασώσει τα ΕΛΤΑ. Όμως πλέον η κυβέρνηση έχει χρόνο και για… μασάζ της Κ.Ο., ώστε να αποφευχθεί μια νέα «έκρηξη».

