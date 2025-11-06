Πιερρακάκης: Επιβεβλημένη η μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ λόγω των χρεών τους – Οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι βίωσαν κρατική αναλγησία

Συνέντευξη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στο Κέντρο» παραχώρησε απόψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε και επέμεινε ότι η μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ ήταν επιβεβλημένη, κυρίως λόγω των χρεών που είχε ο οργανισμός από το 2019. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να στηρίξει έναν οργανισμό με σημαντικά χρέη, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση αυτή χρειαζόταν επείγουσα παρέμβαση.

«Η απάντηση για τα ΕΛΤΑ περιλαμβάνει πολλές πτυχές. Πρόκειται για ένα λάθος που δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, αλλά και επιχειρησιακό» τόνισε (σ.σ. κάτι που είχε επισημάνει χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης). «Σε πολλές περιοχές της χώρας, εκεί που ανακοινώθηκε το κλείσιμο των καταστημάτων, έπρεπε να γίνει διάλογος με τους πολίτες. Πιστεύω ότι οι ενέργειες αυτές αδικούν και τις θετικές πλευρές που υπήρξαν στον οργανισμό» δήλωσε ο υπουργός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρακτικό ζήτημα της παράδοσης των δεμάτων, επισημαίνοντας ότι το 90% εξ αυτών παραδίδεται απευθείας από τον ταχυδρόμο στο σπίτι. Ανέφερε ότι το 92% των συντάξεων φτάνουν επίσης στον παραλήπτη μέσω ταχυδρομείου, και τόνισε την ανάγκη για διασφάλιση της παραλαβής των δεμάτων, ειδικά σε περιοχές που πλήττονται από τα κλεισίματα των ΕΛΤΑ. Για τον λόγο αυτό, επισήμανε, τα «shopping shops» (κουτιά παραλαβής σε καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ) έχουν δημιουργηθεί, για να εξασφαλίσουν την ασφαλή παραλαβή των δεμάτων.

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα για τα ΕΛΤΑ, ο υπουργός εξήγησε ότι ήδη έχει γίνει αναδιάρθρωση στον οργανισμό. Όπως παρατήρησε, αν και η κυβέρνηση εξετάζει λύσεις στήριξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τις είχε κρίνει παράνομες. «Τα ΕΛΤΑ είχαν 7,5 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα το μήνα και 100 εκατομμύρια ευρώ χρέη προς τη ΔΕΗ και άλλες υπηρεσίες» δήλωσε σχετικά.

«Ενισχύσαμε τον οργανισμό με αύξηση κεφαλαίου και 2.000 στελέχη των ΕΛΤΑ πήραν εθελούσια έξοδο» συμπλήρωσε, ενώ προανήγγειλε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί νέα διοίκηση για τα ΕΛΤΑ, η οποία θα παρουσιάσει τη δική της μεταρρύθμιση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και σε συνάντηση που είχε με συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι, υπογραμμίζοντας πως η κρατική αναλγησία ήταν εμφανής στην αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών.

«Οι συγγενείς των θυμάτων υπήρξαν θύματα κρατικής αδιαφορίας. Η κυβέρνηση ασκούσε εφέσεις, αντί να τους στηρίξει, ενώ ανακαλύψαμε ότι πολλά από τα αιτήματά τους, που εκκρεμούσαν χρόνια, δεν είχαν ικανοποιηθεί. Ανάμεσα σε αυτά, ήταν και τα χρήματα που τους δίνονταν, τα οποία δεν ήταν ακατάσχετα και φορολογούνταν» δήλωσε ο υπουργός.

Επιπλέον, επισήμανε ότι η πολιτεία δεν είχε καταφέρει να επιλύσει αυτά τα προβλήματα από το 2018 και τόνισε την ανάγκη να επεκταθεί το πλαίσιο αποζημιώσεων που αφορά τα θύματα στο Μάτι, όπως έγινε με την τραγωδία στα Τέμπη. «Η πολιτεία πρέπει να επιλύσει αυτά τα ζητήματα, αν θέλει να κοιτάξει τους ανθρώπους αυτούς στα μάτια» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος, δε, στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, ο υπουργός τόνισε ότι έφερε «επανάσταση», όμως πλέον θεωρείται δεδομένη. «Υπάρχουν άνθρωποι που μας ρωτούν πώς θα λύσουμε ζητήματα, όπως το να περιμένουν στην ουρά. Εκεί δεν τους απαντάμε, απλώς το κάνουμε» προσέθεσε.

ο δημογραφικό πρόβλημα και η οικονομική πρόοδος της κυβέρνησης

Το δημογραφικό ζήτημα παραμένει σημαντικό για την κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να τονίζει ότι, αν και δεν έχει λυθεί πλήρως, σημειώνεται πρόοδος: «Δεν το έχουμε λύσει, προς Θεού, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και η πρόοδος αυτή πρέπει να ενισχυθεί με συνεχείς προσθήκες. «Ακούω για την ανάπτυξη όπου πάω στο εξωτερικό» ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν 10-15 τομείς που μπορούν να βελτιωθούν, για να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη.

Επιπλέον, μίλησε για την «ασημένια οικονομία», η οποία αφορά και στη συγκέντρωση συνταξιούχων στην Ελλάδα, λόγω του ευνοϊκού κλίματος, με την οποία η χώρα έχει δυναμική, που στηρίζεται στην πληθυσμιακή ανάπτυξη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται διεθνώς ως παράδειγμα προς μίμηση: «Η οικονομία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε όλες τις πτυχές της σε σχέση με το παρελθόν. Η ανεργία πέφτει στα χαμηλά του 2008, η ανάπτυξη είναι ψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν, αναφέροντας πως η κυβέρνηση έχει στόχο να αυξήσει το εισόδημα των Ελλήνων.

Αναφέρθηκε επίσης στη φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, εξηγώντας ότι η μείωση των φόρων έχει κοινωνική λογική και λειτουργεί ως αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών με παιδιά. «Κάναμε επιλογή να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που νιώθαμε ότι είχαν το μεγαλύτερο ζήτημα. Κάθε χρόνο κάνουμε άλλα» δήλωσε, επισημαίνοντας πως η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης προτάσσει τις φοροαπαλλαγές και έχει ήδη προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια σε τρόφιμα και ενοίκια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση προτίμησε να διαθέσει το ποσό που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ απευθείας στους πολίτες: «Αν το κράτος έχει 1,76 δισ. να διαθέσει, ο κόσμος προτιμά να πάει απευθείας στον λογαριασμό του». Επίσης, υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να ψηφίσει νομοσχέδιο, που θα αξιοποιήσει την περιουσία ανενεργών ιδρυμάτων με κοινωνική στόχευση.

Ακόμη, χαρακτήρισε τις φοροαπαλλαγές ως τη μεγαλύτερη κατάκτηση της κυβέρνησης. Ανακοίνωσε πως το επόμενο σχέδιο για τη φορολογία θα είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στην ιστορία της χώρας και δήλωσε ότι θα προτείνει ονομαστική ψηφοφορία, για να δει αν η αντιπολίτευση εγκρίνει το σχέδιο.

Απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση του στεγαστικού, υπογράμμισε ότι απαιτείται ένα σοκ προσφοράς στην αγορά ακινήτων και ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μέτρα, όπως το «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», την επιστροφή ενοικίου και περιορισμούς στο AirBnB. Προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες παρεμβάσεις για την επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων.

Τέλος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η ΝΔ είναι ανοιχτή σε συνεργασίες, αλλά υπογράμμισε ότι το πρόβλημα με τις συνεργασίες έγκειται στο ότι πολλές προτάσεις δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και είναι «διαγαλαξιακές», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στο βιβλίο του, «Ιθάκη», κάνοντας λογοπαίγνιο με την «Οδύσσεια».