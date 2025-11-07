Οι Μουσικές Αφηγήσεις επιστρέφουν με την παράσταση μουσικής και αφήγησης Ιστορίες για κλάματα

Οι Μουσικές αφηγήσεις των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφουν με την παράσταση μουσικής και αφήγησης Ιστορίες για κλάματα, προσκαλώντας όλη την οικογένεια – παιδιά άνω των 7 ετών και ενήλικες – σε ένα μαγικό, αλλά και ξεκαρδιστικό, ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών, το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στην Αίθουσα VIP της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 17.00 και 19.00 και την Κυριακή στις 10.30 και 12.00. Προπώληση εισιτηρίων στα ταμεία της ΕΛΣ (2130885700, καθημερινά 9.00-21.00) και στο ticketservices.gr.

Οι Μουσικές αφηγήσεις, σε σχεδιασμό και υλοποίηση της ομάδας Οι κατσίκες ξέρουν τον δρόμο, αποτελούν παραστάσεις μουσικής και αφήγησης, ντυμένες με παραδοσιακά τραγούδια και μελωδίες από κάθε γωνιά της γης, που δανείζονται ιστορίες από τους παλιούς παραμυθάδες για να σκορπίσουν γέλιο, συγκίνηση και πολύτιμα διδάγματα λαϊκής σοφίας. Αφηγείται η Έλλη Γιαννάκη, με τη μουσική συνοδεία των Δημήτρη Κούρτη και Νίκου Καρύδη.

Στις Ιστορίες για κλάματα μύθοι από μακρινές εποχές και τόπους -από την αρχαία μυθολογία ως τις ζούγκλες της Αφρικής και τα νησιά Haida Gwaii- ζωντανεύουν μέσα από τη μουσική και τη φαντασία, μπλέκοντας το οικείο με το αλλόκοτο και μεταμορφώνοντας το σκοτάδι σε φως. Χωρίς σκηνικά και θεατρικά τρικ, μόνο με τη δύναμη του λόγου, της διάδρασης και της ζωντανής μουσικής, οι αφηγήσεις στήνουν έναν κόσμο όπου οι γίγαντες γίνονται γη, τα πουλιά πετούν πριν από τη δημιουργία του κόσμου, οι έρωτες γεννούν φασαριόζικα παιδιά και οι ιστορίες γίνονται βίωμα. Με όργανα όπως ούτι, τρομπέτα, ακορντεόν, πολίτικη λύρα, καλίμπα, φλογέρες και βιολοντσέλο, η ομάδα υφαίνει ηχοτοπία που θα μας παρασύρουν στη μαγεία των μύθων μέσα από μια ξεχωριστή συνάντηση μουσικής, λόγου και παράδοσης.

Ελάτε να γελάσουμε δυνατά, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε όλοι μαζί χωρίς καν να σηκωθούμε από τη θέση μας!

Οι Μουσικές αφηγήσεις φέτος θα ταξιδέψουν επίσης σε Καλαμάτα, Θήβα, Σέρρες, Ρέθυμνο. Η περιοδεία των παραστάσεων εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Ομάδα «Οι Κατσίκες ξέρουν τον δρόμο»

Ηλικίες: για όλη την οικογένεια

Ημερομηνίες: 15 & 16 Νοεμβρίου 2025

Ώρες έναρξης: Σάββατο στις 17.00 & 19.00, Κυριακή στις 10.30 & 12.00

Αίθουσα VIP Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ/άτομο

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (2130885700 | καθημερινά 9.00-21.00), ticketservices.gr

Φορέας χρηματοδότησης των Μουσικών αφηγήσεων είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Έργου «Sub 1.1.6 Προσέλκυση ατόμων 65+ και ατόμων με αναπηρία σε δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής», που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Μέγας Δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ

& Δωρητής προγράμματος περιοδειών:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος