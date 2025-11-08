Alpha Bank: Ισχυρή κερδοφορία, στρατηγικές εξαγορές και νέος κύκλος ανάπτυξης με UniCredit

Η Alpha Bank κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2025 καθαρά κέρδη 703,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το 2024, επιτυγχάνοντας ήδη το 75% του ετήσιου στόχου κερδοφορίας. Παρά την υποχώρηση των κερδών του γ’ τριμήνου κατά 36,4% (στα 186,7 εκατ. ευρώ), η Τράπεζα διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με βασικό μοχλό τα έσοδα από τόκους για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και κεφαλαιακή επάρκεια FL CET1 στο 15,7%.

Η πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 2,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με κύρια ώθηση από τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, ενώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 13% ετησίως. Τα καθαρά έσοδα τόκων (ΝΙΙ) έφτασαν τα 402 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14% στα 349 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερη ώθηση από τη διαχείριση κεφαλαίων (+45%) και τις εταιρικές χορηγήσεις.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε πως «η αύξηση των εσόδων από προμήθειες είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που έχουμε αναλάβει και που τώρα αποδίδουν καρπούς», προσθέτοντας ότι «η διοίκηση συνεχίζει να τοποθετεί την Τράπεζα σε θέση που της επιτρέπει να μεγιστοποιεί τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της με βιώσιμο τρόπο».

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και προβλέψιμη αμοιβή των μετόχων

Η Alpha Bank προβλέπει διανομή μερίσματος 352 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 50% των δημοσιευμένων κερδών, καθώς και προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,27 ευρώ, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 13,9%.

«Η αμοιβή των μετόχων ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, αντανακλώντας την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου και τη δέσμευσή μας για βιώσιμη αξία», τόνισε ο κ. Ψάλτης, υπογραμμίζοντας ότι η Τράπεζα θα διατηρήσει ευελιξία μεταξύ μερισμάτων και επαναγορών με στόχο προβλέψιμες και αυξανόμενες αποδόσεις.

Η διοίκηση εκτιμά ότι ένα payout ratio άνω του 50% είναι βιώσιμο, ενώ ο CEO προβλέπει αύξηση κερδών κατά 12% μετά το 2025 και ανοδική τάση στα EPS κατά 10% ετησίως σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Στρατηγικές εξαγορές και διεθνής επέκταση

Κεντρικός πυλώνας του μετασχηματισμού της Τράπεζας είναι η συνεργασία με τη UniCredit, η οποία αύξησε τη συμμετοχή της στο 29%, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της δέσμευση. Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Alpha Bank ενισχύει την πρόσβασή της στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκτυο της UniCredit σε 13 χώρες, διευρύνοντας τη βάση των εταιρικών πελατών της και τις δυνατότητες σε κεφαλαιαγορές, advisory και trade finance.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της AstroBank στην Κύπρο ανέδειξε την Alpha Bank στην τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, με ενεργητικό άνω των €6,6 δισ., χορηγήσεις €2 δισ. και καταθέσεις €5,6 δισ. Η συναλλαγή αναμένεται να προσθέσει περίπου 5% στα EPS του Ομίλου, με ελάχιστη επίδραση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Η διοίκηση θεωρεί ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν «ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης», το οποίο μπορεί να προσφέρει 6% αύξηση στα EPS και 60 μονάδες βάσης βελτίωση στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων, με κόστος μόλις 60 μονάδων βάσης κεφαλαίου.

Πράσινο ομόλογο και ενισχυμένη επενδυτική εμπιστοσύνη

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο την έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας ζήτηση άνω των 3 δισ. ευρώ και πετυχαίνοντας spread 92 μ.β. πάνω από το midswap – το χαμηλότερο που έχει επιτευχθεί από ελληνική τράπεζα. Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει τη βελτιωμένη επενδυτική εικόνα της Τράπεζας μετά την επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα.

Η Alpha Bank σχεδιάζει τη διοργάνωση Investor Day το δεύτερο τρίμηνο του 2026, όπου θα παρουσιάσει τις στρατηγικές προτεραιότητες και το πλάνο ανάπτυξης της επόμενης περιόδου. Όπως τόνισε ο Βασίλης Ψάλτης, «η Alpha Bank βρίσκεται σε τροχιά σταθερής, διαφοροποιημένης ανάπτυξης, με ισχυρά θεμέλια, κεφαλαιακή ευρωστία και ξεκάθαρη στρατηγική για δημιουργία διατηρήσιμης αξίας προς τους μετόχους και την κοινωνία».

