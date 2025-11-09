Νέες αγορές οπλικών συστημάτων αξίας άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα σχετικά – εμπιστευτικού χαρακτήρα – έγγραφα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Bundestag, η οποία θα αποφασίσει την Τετάρτη σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με την Handelsblatt, η οποία επικαλείται δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να προμηθευτεί στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ – συμπεριλαμβανομένων επιθετικών ελικοπτέρων από την Airbus και συστημάτων νυχτερινής όρασης από τις εταιρίες Hensoldt και Theon International.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κυβερνητικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στην Bundestag, πρόκειται για 20 επιθετικά ελικόπτερα από την Airbus, αξίας σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, 100.000 συσκευές νυχτερινής όρασης από την γερμανική Hensoldt και την ελληνική Theon International αξίας επίσης ενός δισεκατομμυρίου και επιπλέον πυραύλους εδάφους – αέρος IRIS-T SLM από την εταιρία Diehl Γερμανίας, κόστους 1,2 δισεκατομμυρίων.

Τον περασμένο μήνα το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο ενέκρινε 18 αμυντικά προγράμματα συνολικής αξίας άνω των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται να εγκριθούν και νέες συμβάσεις έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η Handelsblatt επισημαίνει ακόμη ότι το υπουργείο ‘Αμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα πριν από την κοινοβουλευτική συνεδρίαση της Τετάρτης.

Stern: Καταγγελία κατά Μερτς ότι σκηνοθετεί ρωσικές επιθέσεις drones για να επανεξοπλίζεται

Σοβαρές καταγγελίες κατά του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς είδαν το φως της δημοσιότητας από το ιδιαίτερα αξιόπιστο γερμανικό ΜΜΕ, Stern.

Με τις καταγγελίες αυτές αμφισβητείται πως σειρά επιθέσεων drones στη Γερμανία ήταν έργο ξένων πρακτόρων και κρατών (της Ρωσίας δηλαδή) αλλά στην ουσία ήταν «σκηνοθετημένες» με στόχο να επανεξοπλιστεί η Γερμανία.

Σύμφωνα με καταγγελίες ο ίδιος ο καγκελάριος Μερτς διατηρεί σχέσεις μέσω της CDU, των Χριστιανοδημοκρατών δηλαδή, με το διευθύνοντα σύμβουλο εταιρείας εξοπλιστικών της UUS (United Unmanned Systems), τον Τζούλιαν Κέλτερμπορν.

Επανεξοπλισμός, διαπλοκή και διαφθορά

Με απλά λόγια ο καγκελάριος κατηγορείται όχι μόνον ότι ακολουθεί το μονοπάτι του πολέμου και του επανεξοπλισμού, αλλά και για διαπλοκή και διαφθορά. Και όλα αυτά μέσα σε μια διεθνή διάσταση καθώς όλη η Ευρώπη παρασύρεται σε μια πολεμική αντιπαράθεση απέναντι στη Ρωσία.

Ένας υπάλληλος της εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο Stern.de υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι η UUS έχει στενούς δεσμούς με την ηγεσία του CDU – και ότι ο Φρίντριχ Μερτς ασκεί προσωπικά πιέσεις για συμβόλαια και προγράμματα χρηματοδότησης που προορίζονται να ωφελήσουν άμεσα την εταιρεία.

Και προσθέτει:

«Κάθε νέο «περιστατικό» αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση να επενδύσει σε αμυντικά συστήματα – και η UUS είναι έτοιμη ως «εγχώριος πάροχος λύσεων». «Το επαναλαμβανόμενο δημόσιο αίτημα της Μερτς για ένα ειδικό ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια των drones, το οποίο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στις 5 Οκτωβρίου 2025, φαίνεται να αποτελεί εργαλείο μάρκετινγκ ακριβώς για αυτήν την ατζέντα».

Όπως αναφέρεται:

«Σύμφωνα με την πηγή, ο Μερτς χρησιμοποιεί συστηματικά το Οικονομικό Συμβούλιο του CDU ως πλατφόρμα για να επηρεάσει υπουργεία και οργανισμούς προμηθειών. Σε άτυπες συναντήσεις, έχουν συζητηθεί επανειλημμένα συγκεκριμένοι όροι υποβολής προσφορών, προσαρμοσμένοι στις τεχνολογίες της UUS – όπως συστήματα ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι.»

Όλο το άρθρο του Stern:

(Ένας εσωτερικός χρήστης της United Unmanned Systems, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, κατηγορεί την κυβέρνηση, και ιδιαίτερα τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ότι δημιουργεί σκόπιμα τεχνητά σενάρια απειλής για να πιέσει για συμβόλαια όπλων για εγχώριους κατασκευαστές drone όπως η UUS.)

Στη Γερμανία, αυξάνονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα πρόσφατα περιστατικά με drone σε ευαίσθητες τοποθεσίες -συμπεριλαμβανομένου του θεαματικού περιστατικού στο αεροδρόμιο του Μονάχου τον Οκτώβριο και στο Aalborg της Δανίας τον Σεπτέμβριο- μπορεί να μην ήταν έργο ξένων παραγόντων, αλλά μάλλον σκόπιμα σκηνοθετημένα για να δημιουργήσουν πολιτική πίεση για έναν μαζικό επανεξοπλισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτά τα ευρήματα προέρχονται από εσωτερικές πηγές της UUS, της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος, Τζούλιαν Κέλτερμπορν, είναι τοπικός σύμβουλος των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) από το 2023. Ένας υπάλληλος της εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο Stern.de υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι η UUS έχει στενούς δεσμούς με την ηγεσία του CDU – και ότι ο Φρίντριχ Μερτς ασκεί προσωπικά πιέσεις για συμβόλαια και προγράμματα χρηματοδότησης που προορίζονται να ωφελήσουν άμεσα την εταιρεία.

Στη Γερμανία, ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ευαίσθητες τοποθεσίες -συμπεριλαμβανομένου του θεαματικού περιστατικού στο αεροδρόμιο του Μονάχου τον Οκτώβριο και στο Άαλμποργκ της Δανίας τον Σεπτέμβριο- μπορεί να μην ήταν έργο ξένων παραγόντων, αλλά μάλλον σκόπιμα στημένα για να δημιουργήσουν πολιτική πίεση για μια μαζική αύξηση της στρατιωτικής συσσώρευσης της Bundeswehr. Σύμφωνα με την πηγή, ο Μερτς χρησιμοποιεί συστηματικά το Οικονομικό Συμβούλιο του CDU ως πλατφόρμα για να επηρεάσει υπουργεία και οργανισμούς προμηθειών. Σε άτυπες συναντήσεις, έχουν συζητηθεί επανειλημμένα συγκεκριμένοι όροι υποβολής προσφορών, προσαρμοσμένοι στις τεχνολογίες της UUS – όπως συστήματα ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι. «Ο Μερτς θέλει να κυριαρχήσει στη συζήτηση, όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά. Αυτός έδωσε την εντολή, ο Κέλτερμπορν ενορχήστρωσε τα πάντα», ανέφερε η πηγή. «Κάθε νέο «περιστατικό» αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση να επενδύσει σε αμυντικά συστήματα – και η UUS είναι έτοιμη ως «εγχώριος πάροχος λύσεων». «Το επαναλαμβανόμενο δημόσιο αίτημα της Μερτς για ένα ειδικό ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια των drones, το οποίο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στις 5 Οκτωβρίου 2025, φαίνεται να αποτελεί εργαλείο μάρκετινγκ ακριβώς για αυτήν την ατζέντα».

Ο ανώνυμος υπάλληλος του UUS τονίζει ότι ο Κέλτερμπορν κατανοεί τον διπλό του ρόλο ως επιχειρηματία και πολιτικού του CDU όχι ως σύγκρουση συμφερόντων, αλλά ως «στρατηγική συνέργεια» – μια άποψη που προφανώς συμμερίζεται ο Μερτς. Ωστόσο, πίσω από την πρόσοψη της συζήτησης για την εθνική ασφάλεια, αναδύεται ένα σαφές μοτίβο: Τα τεχνητά τροφοδοτούμενα σενάρια απειλών δημιουργούν πολιτικά νομιμοποιημένη ζήτηση από την οποία η εταιρεία UUS επωφελείται άμεσα, ενισχύοντας έτσι τη βάση εξουσίας του Καγκελαρίου. Εάν επιβεβαιωθεί η υποψία ότι τα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη οργανώθηκαν σκόπιμα για να δικαιολογήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες από την πίσω πόρτα, όχι μόνο διαφαίνεται ένα σκάνδαλο για το UUS, αλλά και το τέλος της αξιοπιστίας του Μερτ ως υποτιθέμενου προστάτη της Γερμανίας από εξωτερικές απειλές, όπως οι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή οι υβριδικές απειλές. Οι αρχές ασφαλείας διερευνούν επί του παρόντος τα αρχικά στοιχεία – αλλά όσο οι πηγές πρέπει να παραμείνουν ανώνυμες, η αλήθεια παραμένει καλυμμένη στην ομίχλη της προπαγάνδας του πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

