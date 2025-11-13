search
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

13.11.2025 08:10

Protection: Σταθερή ανάπτυξη, ισχυρή εξωστρέφεια και θετικές προοπτικές για το 2025

13.11.2025 08:10
Protection

Θετικό οικονομικό αποτύπωμα και ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές καταγράφει η Protection, με την περσινή χρονιά να επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική της εταιρείας στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων σκίασης.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 9,7%, ενώ η κερδοφορία διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι βασικοί πυλώνες αυτής της επίδοσης ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, η επένδυση στην τεχνολογία και η διεύρυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Σήμερα, το δίκτυο της Protection αριθμεί πάνω από 200 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του κύκλου εργασιών, με έντονη παρουσία στην Κύπρο και στις αγορές των Βαλκανίων.

Εξωστρέφεια και βιωσιμότητα στο επίκεντρο

Η εταιρεία δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναδεικνύουν τα προϊόντα της ως λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Παναγιώτης Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Protection:

«Η αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμα προϊόντα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά των τεχνικών υφασμάτων σκίασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών, η είσοδος σε νέες αγορές και η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών που θα ενισχύσουν το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας».

Επενδύσεις και στρατηγική ανάπτυξης

Με συνέπεια, εξωστρέφεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η Protection συνεχίζει να επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη, στη βελτίωση των υποδομών και στη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της.

Η εταιρεία εστιάζει στη δημιουργία προϊόντων που συνδυάζουν καινοτομία, αισθητική και ενεργειακή απόδοση, ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες των καταναλωτών και στις διεθνείς τάσεις της αγοράς.

Οι αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι η στρατηγική αυτή τοποθετεί την Protection σε τροχιά περαιτέρω ανάπτυξης, με δυνατότητα διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς και ενίσχυσης της παρουσίας της στο εξωτερικό.

Η Protection επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς, ακόμη και σε απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, όταν επενδύουν στη βιωσιμότητα, την τεχνογνωσία και την ποιότητα.

