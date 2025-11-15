search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 18:03
15.11.2025 15:56

Open: Απίθανο σκηνικό σε ζωντανή σύνδεση – Δημοσιογράφος το’ ριξε στο μπασκετάκι (Video)

15.11.2025 15:56
Στο μπασκετάκι το έριξε δημοσιογράφος του Open στην αίθουσα σύνταξης την ώρα της ζωντανής σύνδεσης.

Η κάμερα τον …συνέλαβε να ρίχνει μπαλάκια χαρτιού στον κάδο απορριμμάτων με άψογο στυλ, που θα ζήλευαν και επαγγελματίες, την ώρα που έχει βγει στο κεντρικό δελτίο του σταθμού, δημοσιογράφος για να μιλήσει για την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Αν μπήκε το καλάθι ή όχι ουδείς το είδε. Το μόνο βέβαιο είναι πως έσπευσε να καθίσει στο γραφείο του μόλις αντιλήφθηκε ότι η ζωντανή σύνδεση ήταν σε εξέλιξη.

