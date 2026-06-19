Το «θολό» μέτωπο των servicers μετά την απόφαση-σοκ του Αρείου Πάγου: Τι υποστηρίζουν οι εταιρείες διαχείρισης

Η έκδοση της υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασης της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην αγορά των κόκκινων δανείων, υποχρεώνοντας τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) να πάρουν επίσημη θέση. Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι servicers επιλέγουν μια στρατηγική που από τη μία πλευρά δηλώνει νομιμοφροσύνη, από την άλλη όμως ανοίγει «παράθυρα» για καθυστερήσεις μέσω ερμηνευτικών ενστάσεων.

Εστιάζοντας στην επίσημη γραμμή των εταιρειών διαχείρισης, τα βασικά σημεία της στάσης τους συνοψίζονται στα εξής:

1. Δημόσια δήλωση «απόλυτου σεβασμού» στη Δικαιοσύνη

Οι servicers έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν δημόσια ότι επιδεικνύουν «απόλυτο σεβασμό» και υπόσχονται «απαρέγκλιτη εφαρμογή» της δικαστικής απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρούν να καθησυχάσουν την αγορά και τις εποπτικές αρχές ότι δεν προτίθενται να αγνοήσουν το δεδικασμένο της Ολομέλειας.

2. Το πρόσχημα της «ασάφειας» και των ερμηνευτικών ζητημάτων

Πίσω όμως από τη δημόσια αποδοχή, οι εταιρείες διαχείρισης εγείρουν σοβαρά ζητήματα εφαρμογής. Συγκεκριμένα, οι servicers ισχυρίζονται ότι υπάρχει «ασάφεια» ως προς τη χρονική διάρκεια του εκτοκισμού της κάθε δόσης. Προβάλλουν, δηλαδή, το επιχείρημα ότι το διατακτικό της απόφασης χρειάζεται περαιτέρω «ερμηνεία» για το πώς και από πότε πρέπει να υπολογιστούν αναδρομικά οι τόκοι, γεγονός που παγώνει προσωρινά τον άμεσο επανυπολογισμό των χρεών.

3. Η θωράκιση πίσω από το «δημόσιο συμφέρον»

Στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τη στάση τους και τις νέες ερμηνείες που προτείνουν, οι servicers κάνουν ρητή επίκληση του «δημοσίου συμφέροντος» και της προστασίας των φορολογουμένων. Το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιείται συνήθως από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να προειδοποιήσει για πιθανές ευρύτερες οικονομικές αναταράξεις ή επιβαρύνσεις στο σύστημα από μια οριζόντια και χωρίς παραμέτρους εφαρμογή της απόφασης.

Τακτική καθυστέρησης;

Για τους γνώστες της αγοράς, η απάντηση των servicers δείχνει μια κλασική νομική τακτική: από τη στιγμή που η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι αμετάκλητη και δεν μπορεί να προσβληθεί, οι εταιρείες αναζητούν «γκρίζες ζώνες» στο κείμενο της απόφασης για να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο.

Αυτή ακριβώς η στάση τους—να δηλώνουν ότι εφαρμόζουν τον νόμο αλλά ταυτόχρονα να ζητούν διευκρινίσεις για να μην τον εφαρμόσουν αμέσως—είναι που πυροδότησε την άμεση και σφοδρή αντίδραση του Συλλόγου Δανειοληπτών, ο οποίος κάνει λόγο για καθαρή υποκρισία και τεχνάσματα.

Η αντεπίθεση των δανειοληπτών: «Σταματήστε τις υπεκφυγές, η δικαίωση δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Ειδικότερα η απάντηση των εταιρειών διαχείρισης προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση του Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη. Με μια ανακοίνωση-καταπέλτη, οι δανειολήπτες περνούν στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τους servicers για καθαρή υποκρισία και νομικά τρικ που στόχο έχουν να ροκανίσουν τον χρόνο.

Τα βασικά σημεία της σκληρής απάντησης των δανειοληπτών συνοψίζονται στα εξής:

Κατάφωρη υποκρισία: Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει τουλάχιστον υποκριτική τη στάση των εταιρειών να δηλώνουν δημόσια τον «απόλυτο σεβασμό» τους στην απόφαση 6/2026, ενώ την ίδια στιγμή μεθοδεύουν τρόπους για να αλλοιώσουν το περιεχόμενό της.

Το διατακτικό είναι πεντακάθαρο: Οι δανειολήπτες ξεκαθαρίζουν ότι η απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας ή αμφισβήτησης. Ο τόπος πρέπει να υπολογίζεται αυτοτελώς επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης από την έναρξη της δικαστικής ρύθμισης.

Όταν χρέωναν αυθαίρετα, δεν είχαν απορίες: Στην ανακοίνωση επισημαίνεται με νόημα ότι επί σειρά ετών, όταν οι servicers υπολόγιζαν εσφαλμένα και αυθαίρετα τις απαιτήσεις τους επιβαρύνοντας τους οφειλέτες, δεν αναζητούσαν καμία διευκρίνιση. Θυμήθηκαν τις «ασάφειες» μόνο τώρα που έχασαν οριστικά στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η «ασπίδα» του Κράτους Δικαίου: Απαντώντας στην επίκληση του «δημοσίου συμφέροντος» από την πλευρά των funds, ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι το δημόσιο συμφέρον υπηρετείται μόνο από τον σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις και την προστασία των αδύναμων πολιτών, και όχι από την οικονομική τους εξόντωση.

Η επόμενη μέρα: Αίτημα για παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών

Οι δανειολήπτες, έχοντας δώσει έναν πολυετή δικαστικό αγώνα, διαμηνύουν ότι η απόφαση 6/2026 πρέπει να εφαρμοσθεί τώρα, πλήρως και για όλους, χωρίς «αστερίσκους».

Για τον λόγο αυτό, καλούν τις εταιρείες διαχείρισης να προχωρήσουν σε άμεσο επανυπολογισμό όλων των οφειλών, ενώ παράλληλα ζητούν από την Πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών και τις εποπτικές αρχές να παρέμβουν και να μπλοκάρουν κάθε απόπειρα υπονόμευσης της απόφασης από την πλευρά των servicers.

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