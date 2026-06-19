ΤτΕ: Θετικά τα στοιχεία για τον τουρισμό – Στο +37% από πέρσι τα έσοδα στο α’ τετράμηνο

Παρά τις ανησυχίες για κάμψη, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο τουρισμός στην Ελλάδα αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (αναλυτικά στοιχεία για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο θα δημοσιευθούν από την ΤτΕ την προσεχή Δευτέρα), οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε και τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις της εκεχειρίας, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 8 Απριλίου.

Η πορεία των εσόδων είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμηνο του έτους, καθώς οι εισροές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για άλμα της τάξης του 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, που αντιστοιχεί σε αύξηση των εισπράξεων κατά σχεδόν 753 εκατομμύρια ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η ΤτΕ σημειώνει ότι το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, η οποία αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων λοιπών υπηρεσιών και μεταφορών. Σε σχέση με το α’ τετράμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 27,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 36,9%.

Τον περασμένο Απρίλιο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών μειώθηκε ελαφρά, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών, παρά τη βελτίωση του ισοζυγίου μεταφορών και, σε μικρότερο βαθμό, του ταξιδιωτικού ισοζυγίου.

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