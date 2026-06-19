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19.06.2026 11:13

Στεγαστικό: Νέα μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση – Πλαφόν στα ενοίκια, μείωση ΦΠΑ και κίνητρα στις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια

19.06.2026 11:13
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Νέες πρωτοβουλίες για την επίλυση – ή, εν πάση περιπτώσει – την ελάφρυνση της στεγαστικής κρίσης αναλαμβάνει η κυβέρνηση μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

«Πλαφόν» στα ενοίκια

Δεδομένου ότι τα μέχρι τώρα ληφθέντα μέτρα δεν φαίνονται να αποδίδουν τα αναμενόμενα, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής προβλέπεται η δημιουργία ενός εθνικού δείκτη τιμών ακινήτων και ενοικίων, ο οποίος θα βασίζεται σε στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και άλλων διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς, με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης κατοικιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο δείκτης αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς ενοικίων, ακόμη και μέσω καθορισμού ανώτατου εύρους μισθωμάτων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου. Μέσω αντικειμενικών στοιχείων για την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την κατάσταση και την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, θα μπορεί να προσδιορίζεται ποιες κατηγορίες ακινήτων θα παραμένουν σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας διαμόρφωσης μισθωμάτων και για ποιες θα μπορούν να εφαρμόζονται ειδικότεροι κανόνες προστασίας των ενοικιαστών.

Η ίδια η πρόταση αναφέρει ότι «ειδικά για κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης ο δείκτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αναφοράς για τον καθορισμό ανώτατων εύρων μισθωμάτων ή άλλων μορφών ρύθμισης της αγοράς». Δηλαδή, η πρόταση ανοίγει τη συζήτηση για ρυθμίσεις στα ενοίκια ανάλογα με την ποιότητα, την κατάσταση και την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών.

Μόνιμο «Σπίτι Μου»

Παράλληλα, η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει ένα πιο μόνιμο πρόγραμμα «Σπίτι Μου», στο οποίο οι τράπεζες θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, με την κυβέρνηση να μεταφέρει την ενίσχυση από τον δανειολήπτη στο πιστωτικό ίδρυμα, παρέχοντας φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες προκειμένου να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Ειδική «Golden Visa»

Σε τρίτο επίπεδο, το σχέδιο περιλαμβάνει και πρόταση για μια ειδική «Golden Visa», η οποία θα επιτρέπει τη δυνατότητα απόκτησης περισσότερων του ενός ακινήτων από έναν επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά στη μακροχρόνια μίσθωση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Μείωση ΦΠΑ

Επίσης, το σχέδιο προβλέπει αξιοποίηση της δυνατότητας που δίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ σε κατοικίες που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωνικής πολιτικής. Έτσι, δίνεται φορολογικό κίνητρο στις κατασκευαστικές εταιρείες ώστε να επενδύσουν στην ανέγερση κατοικιών οι οποίες στη συνέχεια θα διατίθενται με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα και έρχεται ως συμπλήρωμα σε μέτρα όπως η κοινωνική αντιπαροχή και η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων για στεγαστικούς σκοπούς.

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