Προβληματισμός για τον πληθωρισμό – Θεοδωρικάκος: Μέτρα για «ουσιαστική στήριξη» όσων δυσκολεύονται

Αν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του περασμένου Οκτωβρίου δεν ήταν και πολύ άσχημα, εντούτοις προκάλεσαν προβληματισμό και ανησυχία στην κυβέρνηση, η οποία προετοιμαζόταν για νέα «μετωπική σύγκρουση» με το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα της ακρίβειας, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στη Βουλή, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή παρουσίασε μικρή αύξηση και διαμορφώθηκε στο 2% – ποσοστό που βρίσκεται εντός του στόχου της ΕΕ και της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό. Ωστόσο, πλέον ακόμα και μια μικρή αύξηση προκαλεί εύλογα ανησυχία, καθώς πλέον λειτουργεί σωρευτικά στις προηγούμενες αυξήσεις, ενώ είχε προηγηθεί μια περίοδος αργής και βασανιστικές αποκλιμάκωσής του.

Ωστόσο, ο «συναγερμός» χτύπησε για τα επιμέρους στοιχεία, καθώς το κρέας αυξήθηκε κατά 10,6%, ο καφές κατά 19,3%, τα προϊόντα σοκολάτας κατά 21,1%, τα ενοίκια κατά 8,9% (στα οποία καταγράφεται μικρή επιβράδυνση σε σχέση με το 9,9% του Σεπτεμβρίου, ωστόσο η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή), στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 5,8% κ.λπ. Ουσιαστικά, η μέτρηση της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει αυτά που γράφει το «Ποντίκι» εδώ και καιρό, ότι, δηλαδή, η ακρίβεια «χτυπά» πλέον το ανελαστικό κομμάτι των δαπανών των νοικοκυριών.

Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό

Η κυβέρνηση «απαντώντας» στην ΕΛΣΤΑΤ, επικαλέστηκε τον ΟΟΣΑ, ο οποίος αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην ΕΕ. Ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο 1,4% με βάση τα τελευταία στοιχεία για τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι 3,5% στον μέσο όρο της ΕΕ και 5% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Επίσης, επικαλέστηκε τη Eurostat, η οποία λέει ότι η Ελλάδα είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της ΕΕ στους 13 από τους τελευταίους 16 μήνες, ενώ για τρεις συνεχόμενους μήνες τον χειμώνα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στη χώρα μας ήταν αρνητικός.

Στην ομιλία του στη Βουλή, δε, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Ποια ήταν η σωρευτική μεταβολή του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2025; Στην πατρίδα μας 19,7%, ευρωπαϊκός μέσος όρος 26,6%. Η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό αυτά τα 5,5 χρόνια απ’ ότι η Ευρώπη. […] Στα τρόφιμα έχουμε περίπου τον ίδιο πληθωρισμό με την Ευρώπη, 38,9% ο πληθωρισμός στην Ευρώπη. Άρα, για να το πούμε πολύ απλά, παντού στην Ευρώπη -να το ακούσουν οι συμπολίτες μας- οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 40% στα τρόφιμα. Στην πατρίδα μας 37,6%».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «ο πληθωρισμός της τελευταίας πενταετίας στην Ελλάδα είναι 20% και ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 38%, συγκεκριμένα από τα 650 ευρώ έχει πάει στα 880 ευρώ και θα φτάσει σίγουρα τα 950 ευρώ το 2027. Να συμφωνήσουμε ότι τα απλά μαθηματικά λένε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε παραπάνω από τον πληθωρισμό. Το ίδιο ισχύει και για τη μέση αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα: έχει αυξηθεί 28%, όταν ο πληθωρισμός αυξήθηκε 20%. Άρα, πάλι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, κατά μέσο όρο, έχουν αυξηθεί περισσότερο από τον πληθωρισμό».

Τα μέτρα του ΥΠΑΝ

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο καλάθι προϊόντων και τις συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, τόνισε ότι περισσότεροι από 2.200 κωδικοί έχουν ενταχθεί σε πρωτοβουλία μείωσης τιμών, εκ των οποίων «οι μισοί αφορούν τρόφιμα, όπως ζυμαρικά, γάλα και γιαούρτι», όπως τόνισε. «Υπολόγισα ότι η εξοικονόμηση φτάνει τα 20 με 25 ευρώ το μήνα σε ένα νοικοκυριό που δαπανά περίπου 400 ευρώ. Για πολλούς αυτό ίσως δεν είναι σημαντικό, αλλά για όσους δυσκολεύονται είναι μια ουσιαστική στήριξη» είπε στην ΕΡΤ.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι στις 26 Νοεμβρίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η οποία θα συγκροτηθεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες, με τους διορισμούς του Διοικητή και των Υποδιοικητών, θα περιλαμβάνει 300 ελεγκτές και θα διαθέτει ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο της αγοράς για φαινόμενα κερδοσκοπίας και αισχροκέρδειας.

Μάλιστα, στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται και αναγραφή της αρχικής τιμής κόστους στα νωπά προϊόντα, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τη διαδρομή από το χωράφι μέχρι το ράφι. «Θα υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Αν εντοπίζονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, θα αναγράφεται και η τιμή κόστους. Είναι μέτρο εκπαίδευσης του καταναλωτή και ενίσχυσης του ανταγωνισμού», σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι στο ίδιο νομοσχέδιο «προβλέπεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς, άρα το χωράφι έρχεται στο ράφι»

Ενίσχυση των εισοδημάτων

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (αλλά και ο Κ. Μητσοτάκης) αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης για αύξηση των εισοδημάτων, τονίζοντας ότι «ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος να αυξήσεις το εισόδημα των πολιτών είναι οι μειώσεις φόρων. Θα εφαρμοστεί από 1/1/2026 η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών για κάθε μισθωτό δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους και με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία αναμένουν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί και λιγότερο φόρο, αλλά μεγαλύτερο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Σημειώνεται, δε, ότι σε μια παρέμβασή του μέσω TikTok, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο τμήμα του «πακέτου της ΔΕΘ» που αφορά στους νέους, υπενθυμίζοντας ότι «ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που ψηφίσαμε είναι ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος στους νέους ως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Αντίστοιχα, νέος ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με ετήσιο καθαρό εισόδημα 13.000 ευρώ και αυτός θα έχει μηδενικό φόρο, βάζοντας στην τσέπη του επιπλέον 2.000 ευρώ ετησίως. Οι νέοι δεν στηρίζονται με μεγάλα λόγια αλλά με πράξεις. Γιατί σας θέλουμε πρωταγωνιστές σε μια Ελλάδα που αλλάζει».

Ανησυχία

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι, αρχής γενομένης από τον τρέχοντα μήνα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εφαρμογή μέτρων ύψους σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ (από την επιδότηση με ένα ενοίκιο και το βοήθημα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, μέχρι τα νέα φορολογικά μέτρα που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα), σημαντικός αριθμός στελεχών της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος ανησυχεί ότι όταν τα βοηθήματα και οι αυξήσεις φανούν στα εισοδήματα, ήδη η ακρίβεια θα τις έχει… καταπιεί και στην ουσία όλα αυτά θα έχουν την αξία μιας μικρής «ανάσας» για τους πολίτες που βλέπουν το εισόδημά τους να ροκανίζεται μέρα με τη μέρα.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης για το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού, αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές πιέζουν για παρεμβάσεις «άμεσης εφαρμογής» ή ακόμα και για νέο «πακέτο» ελαφρύνσεων – υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση διά πηγών της έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις την ερχόμενη άνοιξη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής δημοσιονομικός χώρος και ότι τα όποια μέτρα ληφθούν δεν θα παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε., αν και τονίζει ότι τα περιθώρια εξαντλήθηκαν στην παρούσα περίοδο.

