Στην Τουρκία την Τετάρτη ο Ζελένσκι – «Ετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα επισκεφθεί την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι «ετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις».
Σε ανάρτησή του, ο κ. Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία έχει σχεδιάσει λύσεις που θα προτείνει στους εταίρους της.
«Ύψιστη προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να πλησιάσει το τέλος του πολέμου» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
«Εργαζόμαστε επίσης για την αποκατάσταση των ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου και την επιστροφή των αιχμαλώτων μας στην πατρίδα» συμπλήρωσε.
Μετά τα ταξίδια του σε Ελλάδα και Γαλλία, ο κ. Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη, και στην Ισπανία, αναμένοντας ότι η Μαδρίτη θα ενισχύσει την υποστήριξή της.
«Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Σάντσεθ θα οδηγήσει σε συμφωνίες που θα μας δώσουν μεγαλύτερη δύναμη» πρόσθεσε στην ανάρτησή του.
Διαβάστε επίσης
ΗΠΑ: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών αποσύρεται από το δημόσιο βίο μετά την αποκάλυψη της αλληλογραφίας με Έπσταϊν
Βενεζουέλα: Έτοιμος για συζητήσεις «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Τραμπ ο Μαδούρο – «Δεν θα επιτρέψουμε να σφαγιαστεί ο λαός»
Wall Street Journal: «Tάξη και ασφάλεια» στη Γάζα μετά την εκεχειρία, δημοφιλής η Χαμάς – Γρίφος το σχέδιο Τραμπ για τον αφοπλισμό της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.