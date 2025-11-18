search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 05:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 10:32

Στην Τουρκία την Τετάρτη ο Ζελένσκι – «Ετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις»

18.11.2025 10:32
zelenski new

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα επισκεφθεί την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι «ετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία έχει σχεδιάσει λύσεις που θα προτείνει στους εταίρους της.

«Ύψιστη προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να πλησιάσει το τέλος του πολέμου» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Εργαζόμαστε επίσης για την αποκατάσταση των ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου και την επιστροφή των αιχμαλώτων μας στην πατρίδα»  συμπλήρωσε.

Μεταβαίνει στην Ισπανία

Μετά τα ταξίδια του σε Ελλάδα και Γαλλία, ο κ. Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη, και στην Ισπανία, αναμένοντας ότι η Μαδρίτη θα ενισχύσει την υποστήριξή της.

«Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Σάντσεθ θα οδηγήσει σε συμφωνίες που θα μας δώσουν μεγαλύτερη δύναμη» πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών αποσύρεται από το δημόσιο βίο μετά την αποκάλυψη της αλληλογραφίας με Έπσταϊν

Βενεζουέλα: Έτοιμος για συζητήσεις «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Τραμπ ο Μαδούρο – «Δεν θα επιτρέψουμε να σφαγιαστεί ο λαός»

Wall Street Journal: «Tάξη και ασφάλεια» στη Γάζα μετά την εκεχειρία, δημοφιλής η Χαμάς – Γρίφος το σχέδιο Τραμπ για τον αφοπλισμό της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
britain-london
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία εκφράζει την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για ειρήνευση στην Ουκρανία

neos-kosmos-29xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Νέες αποκαλύψεις για τον 29χρονο που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό – Είχε βγάλει όπλο μέσα σε εταιρεία και απειλούσε υπάλληλο

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με «συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς»

exafanisi thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου

ksylodarmos-aniliki
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός έφηβης από συνομήλικές της – Την κλωτσούν με μανία στο κεφάλι και το σώμα και τη βρίζουν (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

ford-technology-eu-traffic_sign_recognition
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα βάζει το σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 03:57
britain-london
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία εκφράζει την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για ειρήνευση στην Ουκρανία

neos-kosmos-29xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Νέες αποκαλύψεις για τον 29χρονο που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό – Είχε βγάλει όπλο μέσα σε εταιρεία και απειλούσε υπάλληλο

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με «συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς»

1 / 3