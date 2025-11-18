Στην Τουρκία την Τετάρτη ο Ζελένσκι – «Ετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα επισκεφθεί την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι «ετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία έχει σχεδιάσει λύσεις που θα προτείνει στους εταίρους της.

«Ύψιστη προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να πλησιάσει το τέλος του πολέμου» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Today, I am holding meetings in Spain that we have been preparing for quite some time. We expect that another strong country will increase its support – helping us protect lives and bring the end of the war closer. We are working to ensure that the meeting with Prime Minister… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2025

«Εργαζόμαστε επίσης για την αποκατάσταση των ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου και την επιστροφή των αιχμαλώτων μας στην πατρίδα» συμπλήρωσε.

Μεταβαίνει στην Ισπανία

Μετά τα ταξίδια του σε Ελλάδα και Γαλλία, ο κ. Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη, και στην Ισπανία, αναμένοντας ότι η Μαδρίτη θα ενισχύσει την υποστήριξή της.

«Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Σάντσεθ θα οδηγήσει σε συμφωνίες που θα μας δώσουν μεγαλύτερη δύναμη» πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών αποσύρεται από το δημόσιο βίο μετά την αποκάλυψη της αλληλογραφίας με Έπσταϊν

Βενεζουέλα: Έτοιμος για συζητήσεις «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Τραμπ ο Μαδούρο – «Δεν θα επιτρέψουμε να σφαγιαστεί ο λαός»

Wall Street Journal: «Tάξη και ασφάλεια» στη Γάζα μετά την εκεχειρία, δημοφιλής η Χαμάς – Γρίφος το σχέδιο Τραμπ για τον αφοπλισμό της