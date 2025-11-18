search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 17:31
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 16:58

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η ειδική κλήρωση Black Friday στο Λαϊκό Λαχείο – 5 ευρώ η πεντάδα και μεγάλο έπαθλο 150.000 ευρώ στο νικητή

18.11.2025 16:58
1
Ουρανία Γεωργίτση, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στην οδό Γεωργίου Μπούσιου 6, στα Γρεβενά

Στον ρυθμό της Black Friday κινείται και εφέτος το Λαϊκό Λαχείο, με την ειδική κλήρωση του παιχνιδιού να μοιράζει 150.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή της κλήρωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

«Το Λαϊκό Λαχείο έχει διαχρονικά το δικό του κοινό, ωστόσο σε κάθε ειδική κλήρωση το ενδιαφέρον του κόσμου αυξάνεται, όπως και η κινητικότητα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Το Λαϊκό Λαχείο συμμετέχει για 3η συνεχόμενη χρονιά στην Black Friday, με τους παίκτες να προμηθεύονται τους λαχνούς τους στη μισή τιμή, δηλαδή με 5 ευρώ ανά πεντάδα και 1 ευρώ για κάθε λαχνό», αναφέρει η Ουρανία Γεωργίτση, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στα Γρεβενά.

Το μεγάλο έπαθλο και τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο των 150.000 ευρώ που κερδίζει η τυχερή πεντάδα, η ειδική κλήρωση Black Friday του Λαϊκού Λαχείου θα μοιράσει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα.

«Η ειδική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, προσφέρει 5.000 ευρώ στους λαχνούς που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές, 200 ευρώ στους πρώτους 10 λαχνούς από τους 119 λαχνούς σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης και 100 ευρώ στους υπόλοιπους 109. Επίσης, 10 ευρώ θα κερδίσουν όσες πεντάδες έχουν τον ίδιο τελευταίο αριθμό με το νικητήριο λήγοντα», εξηγεί ο κα Γεωργίτση.

Ουρανία Γεωργίτση, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στην οδό Γεωργίου Μπούσιου 6, στα Γρεβενά

Το Λαϊκό Λαχείο στο OPAP Store App

Μέσα από την εφαρμογή OPAP Store App, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να σκανάρουν τους λαχνούς της ειδικής κλήρωσης Black Friday στο κινητό τους, για να δουν αν έχουν κερδίσει. Κάθε λαχνός που σκανάρεται συμμετέχει στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να συμμετέχουν σε κληρώσεις και να διεκδικήσουν προνόμια και δώρα.

Εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας

Παράλληλα, διαθέσιμη για την ειδική κλήρωση Black Friday είναι και η εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. Όπως τονίζει η κα Γεωργίτση, «οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ μπορούν, μέσα από τις τερματικές μηχανές στον πάγκο εξυπηρέτησης, να επιλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα».

Η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου Black Friday θα μεταδοθεί ζωντανά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19:00, από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
george-lanthimos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Λάνθιμος υποψήφιος για το ευρωπαϊκό βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»

pispirigkou 5554- new
MEDIA

ΕΣΡ: MEGA και ΣΚΑΪ ελέγχονται για τον τρόπο που κάλυψαν τις υποθέσεις Πισπιρίγκου και αστυνομικού της Βουλής

famellos_vouli_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Δεν με ικανοποίησε η απόφαση αποχώρησης Τσίπρα, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι και οφείλουμε να συγκλίνουμε

novartis_2410_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τη Novartis: «Είπαν ψέματα και το ήξεραν οι προστατευόμενοι μάρτυρες» κατέθεσε η σύζυγος του Γιάννη Στουρνάρα

requiem gia to telow tou erota
ADVERTORIAL

Στις 19/11 στις 12.00 ξεκινά η προπώληση για το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 17:29
george-lanthimos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Λάνθιμος υποψήφιος για το ευρωπαϊκό βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»

pispirigkou 5554- new
MEDIA

ΕΣΡ: MEGA και ΣΚΑΪ ελέγχονται για τον τρόπο που κάλυψαν τις υποθέσεις Πισπιρίγκου και αστυνομικού της Βουλής

famellos_vouli_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Δεν με ικανοποίησε η απόφαση αποχώρησης Τσίπρα, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι και οφείλουμε να συγκλίνουμε

1 / 3