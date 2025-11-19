search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 16:46
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 16:09

Χριστουγεννιάτικο Bazaar από τις Φίλες Εθελόντριες της ΕΛΕΠΑΠ

19.11.2025 16:09
Untitled (1)

Οι Φίλες Εθελόντριες της ΕΛΕΠΑΠ σας προσκαλούν στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Bazaar που διοργανώνουν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 19:30 το απόγευμα, στον Αθλητικό Όμιλο Κηφισιάς (Τατοΐου 49 & Π. Μελά, Κηφισιά).

Στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar μας, θα  βρείτε μοναδικά χριστουγεννιάτικα είδη, στολίδια, κοσμήματα, καλλυντικά, ρούχα, γλυκίσματα, αξεσουάρ, διακοσμητικά, και άλλες υπέροχες προτάσεις για τα χριστουγεννιάτικά σας δώρα!

Θα βρείτε επίσης το μοναδικό Γούρι που και φέτος ο Οίκος ΖOLOTAS αφιέρωσε στην ΕΛΕΠΑΠ. Το Γούρι-κόσμημα “ΖΟΕ” για το 2026, σε έναν σύγχρονο, δυναμικό σχεδιασμό, εμπνέεται από την αρχέγονη παράδοση και αποτελεί έναν φόρο τιμής στην τέλεια συμμετρική αρμονία του εξαπέταλου «Άνθους της Ζωής». Συμβολίζει την άνθηση μιας νέας αρχής, ακτινοβολώντας το φως της αναγέννησης!  

Με κάθε σας αγορά, ενισχύετε τα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα των Γενναίων Παιδιών με αναπηρία, ενώ παράλληλα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα!

Σας περιμένουμε με χαρά για να γιορτάσουμε μαζί την αλληλεγγύη και την αγάπη αυτές τις γιορτές!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)

clubbing
ΕΛΛΑΔΑ

Επαλήθευση ηλικίας και αναγγελία σχολικών πάρτι: Tέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους με τρία εργαλεία

xatzis petsas kontra 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καβγάς on air Χατζή – Πέτσα για τη… Γκιλφόιλ: «Μην την προσκυνάτε» – «Με ενοχλεί το ύφος σας» – «Εμένα η φάτσα σας»

alkool_psifiakes-platformes_1911_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες είναι οι τρεις ψηφιακές πλατφόρμες που βάζουν «φρένο» στην πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους (videos)

kataigida new
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα από την κακοκαιρία – Κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 16:41
tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)

clubbing
ΕΛΛΑΔΑ

Επαλήθευση ηλικίας και αναγγελία σχολικών πάρτι: Tέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους με τρία εργαλεία

xatzis petsas kontra 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καβγάς on air Χατζή – Πέτσα για τη… Γκιλφόιλ: «Μην την προσκυνάτε» – «Με ενοχλεί το ύφος σας» – «Εμένα η φάτσα σας»

1 / 3