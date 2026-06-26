Τέσσερις περιφέρειες και μία καθαρή απόσταση από το 30%  – Γιατί τρέχει η ΝΔ να προλάβει «μόνιμη βλάβη» 

Μέχρι τα μέσα Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι δημοσκοπήσεις που θα δείξουν που κινείται η κυβέρνηση, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζεται να κινείται κάτω από το 30%.

Όπως δείχνουν όλα μπορεί να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, ωστόσο βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία και μακριά από ψυχολογικό όριο του 30% .

Το μέγαρο Μαξίμου ανησυχεί ωστόσο ιδιαίτερα για τέσσερις τέσσερις μεγάλες και κρίσιμες περιφέρειες, που έχουν σημασία για το τελικό αποτέλεσμα και συγκεκριμένα για την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη.

Έτσι όλες τις τελευταίες μέρες στελέχη της ΝΔ έχουν αρχίσει περιοδείες προκειμένου να λιανού τις αντιδράσεις που υπάρχουν.

Σε νομούς της Πελοποννήσου βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, υπουργοί αλλά και ο Γραμματέας Κ. Κυρανάκης. Το αμέσως επόμενο διάστημα θ τα κυβερνητικά στελέχη θα βρεθούν στην Θεσσαλία.

Στην Πελοπόννησο, τα γαλάζια στελέχη επιχειρούν να ανακόψουν το κύμα που υπάρχει προς τον Αντώνη Σαμαρά ο οποίος συνεχίζει εντατικά, τις προετοιμασίες για την ίδρυση νέου κόμματος.

Το βάρος αυτονοήτως δίνεται στην Μεσσηνία που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην πρωθυπουργού. Το γεγονός ωστόσο ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός έχει ένα δίκτυο επαφών, και σε άλλους νομούς της Πελοποννήσου κάνει τα κυβερνητικά στελέχη να αγωνιούν και να αναζητούν τρόπους για να αντιδράσουν.

Η Θεσσαλία, από την άλλη αποτελεί μία μεγάλη πληγή για την κυβέρνηση καθώς τα προβλήματα από τον Daniel είναι πολλά.

Οι κινητοποιήσεις που έγιναν το χειμώνα από τους αγρότες που διαμαρτυρήθηκαν για τα υψηλά κόστη σε ενέργεια, λιπάσματα δείχνει περίτρανα την αδυναμία τους να τα βγάλουν πέρα.

Με δεδομένο ότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι τον Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ οι αγρότες θα βρεθούν έξω από συνεδριακό κέντρο στην ομιλία του πρωθυπουργού τα κυβερνητικά στελέχη θέλουν να κατευνάσουν την οργή τους.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μάλιστα προαναγγέλλει νέο γύρο πληρωμών, αφού το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ανάληψη των θεμάτων στην ΑΑΔΕ έχει φέρει μεγάλες καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται εξοργισμένοι καθώς η ευλογιά και η απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών για καλοκαιρινή βόσκηση, έχει φέρει νέα οικονομικά προβλήματα . Έτσι ζητούν από την κυβέρνηση πρόσθετη επιδότηση για τα έγκλειστα ζώα.

Το αγροτικό, είναι σοβαρό πρόβλημα και για τους αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία και δευτερευόντως στην Ανατολική. Με δεδομένο ότι σε αυτές τις περιοχές το ενδιαφέρον μονοπωλεί ο Κυριάκος Βελόπουλος τα πράγματα είναι ιδιαίτερα καθώς κανείς δεν ξέρει πως θα κινηθούν και οι καραμανλικοί.

Δύσκολα εμφανίζονται τα πράγματα και στην Κρήτη εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ στις τελευταίες η ΝΔ είχε καταφέρει να εμφανιστεί πρώτη, τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.

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