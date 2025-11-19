«Κοινωνική Αντιπαροχή: Το 30% των νέων σπιτιών σε κοινωνικό ενοίκιο – αλλά φτάνει;»

Υπεγράφη τελικά η Σύμβαση για την κοινωνική αντιπαροχή απο το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και το Υπερταμείο.

Η συμφωνία, συνολικού προϋπολογισμού 460.000 ευρώ, αναθέτει στο Υπερταμείο – μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) – την πλήρη ωρίμανση των δημόσιων ακινήτων και τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών.

Η νέα σύμβαση για τον θεσμό της «κοινωνικής αντιπαροχής» έρχεται σε μια στιγμή όπου η Ελλάδα καταγράφει τη σοβαρότερη στεγαστική κρίση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Eurostat (Housing Cost Overburden), το 47% των ενοικιαστών στη χώρα δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του στο ενοίκιο, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Παράλληλα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι τιμές ενοικίων έχουν αυξηθεί 45% από το 2018 έως το 2024, ενώ η Housing Europe κατατάσσει την Ελλάδα τελευταία σε κοινωνική κατοικία, με μόλις 0,3% του στεγαστικού αποθέματος, έναντι 8–30% στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο νέο σχήμα κοινωνικής αντιπαροχής, το 30% των νέων κατοικιών που θα χτίζονται σε δημόσια οικόπεδα θα διατίθεται με κοινωνικό μίσθωμα. Η κυβέρνηση προβλέπει 5.000 κατοικίες στην πρώτη φάση, αριθμός σημαντικός αλλά ανεπαρκής, αν ληφθεί υπόψη ότι πάνω από 700.000 νοικοκυριά χαρακτηρίζονται «στεγαστικά υπερ-επιβαρυμένα» (Eurostat), γεγονός που δείχνει πως το μέγεθος της παρέμβασης, αν και σημαντικό, δεν αρκεί για να ανακόψει την κρίση.

Ειδικότερα η Ελλάδα διαθέτει μόλις 0,3% κοινωνική κατοικία, έναντι:

30% Ολλανδία

25% Αυστρία

17% Δανία

8% Γαλλία

Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη — και πόσο δύσκολο να καλυφθεί με 5.000 κατοικίες.

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώνεται για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ενώ οι νέοι 25–39 ετών αντιμετωπίζουν το υψηλότερο στέγαστρο κόστος.

Όπως και να έχει όμως σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ορισμένες κατοικίες θα προσφέρονται μέσω “rent-to-own” (μίσθωση με δυνατότητα εξαγοράς μετά από 10 χρόνια).

Το ανώτατο όριο του μισθώματος για τις κοινωνικές κατοικίες θα καθορίζεται από το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να είναι “προσιτό” σε δικαιούχους.

Τέλος να θυμίσουμε ότι η διαχείρηση θα γίνεται από ιδιώτες.

Οι ανάδοχοι (κατασκευαστικές εταιρείες) θα μπορούν να λαμβάνουν “αντάλλαγμα”: όχι μόνο για την ανέγερση, αλλά και για τμήμα της κυριότητας “εξ αδιαιρέτου” για εμπορική χρήση, ως κίνητρο.

Σε αυτό το σημείο όμως, υπάρχει ανησυχία ότι η συμμετοχή ιδιωτών (real estate εταιρειών) μπορεί να οδηγήσει σε πιέσεις τιμών ή περιορισμό “κοινωνικού μισθώματος” σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο.

