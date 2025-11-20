search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

20.11.2025 14:40

Πριν ανάψουν οι μηχανές για Eurogroup, ο Πιερρακάκης υπενθυμίζει: «Θεσμικά και στην ώρα τους»

20.11.2025 14:40
Παρά τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη διαδοχή στο Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης φρόντισε να χαμηλώσει τον τόνο, ξεκαθαρίζοντας ότι η πραγματική πολιτική μάχη για την προεδρία δεν έχει καν ξεκινήσει.

Όπως δήλωσε, όλη η συζήτηση θα ανοίξει επίσημα μόνο μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα -δηλαδή εκεί όπου λαμβάνονται πραγματικά οι σχετικές αποφάσεις- και όχι στο επίπεδο των εικασιών που τροφοδοτούνται από φήμες και δημοσιεύματα.

Αν και αναγνώρισε ότι οι αναφορές στον διεθνή Τύπο είναι τιμητικές για την Ελλάδα, επέμεινε πως η ονοματολογία είναι πρόωρη. Τόνισε πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν μπει ακόμη σε φάση διαβουλεύσεων και πως οποιαδήποτε κουβέντα για υποψηφιότητες οφείλει να ακολουθήσει τη θεσμική ακολουθία: από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο ΕΛΚ, και στη συνέχεια στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Ο Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο συμβολικό φορτίο της συζήτησης: μόλις μια δεκαετία μετά τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ, η Ελλάδα εμφανίζεται σήμερα να συμμετέχει σε μια διαδικασία που αφορά έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς θεσμούς της ΕΕ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως οι επίσημες τοποθετήσεις θα γίνουν όταν ανοίξει ο κύκλος των πραγματικών διαβουλεύσεων στο Eurogroup και στο ΕΛΚ, όχι με βάση υποθετικά σενάρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία θα περιλαμβάνει αρχαιρεσίες, συνομιλίες μεταξύ υπουργών Οικονομικών, συνεννοήσεις σε επίπεδο ηγετών και εσωτερικές διεργασίες στις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες. «Μέχρι τότε», ανέφερε, «οποιαδήποτε συζήτηση δεν έχει νόημα, γιατί πολύ απλά δεν έχει ξεκινήσει».

Προς το παρόν, όπως υπενθύμισε, το οικονομικό επιτελείο παραμένει επικεντρωμένο στα άμεσα καθήκοντά του: την εφαρμογή του προϋπολογισμού, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη διατήρηση της σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας – δηλαδή στα ζητήματα που κρίνουν την καθημερινότητα της χώρας και όχι στις ευρωπαϊκές ίντριγκες διαδοχής.

Προϋπολογισμός 2026: Τι κερδίζει και τι χάνει ο πολίτης

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4%, πληθωρισμός στο 2,2% – Ποιοι οφελούνται από τα φορολογικά μέτρα

Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε στη Βουλή με στικάκι και… QR – Στις 13 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια (PDF)

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 20 μέτρα που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας

Key Visual_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_Μύρισε Χριστούγεννα
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα»… με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου

isadora-ntak
ADVERTORIAL

Το επιτυχημένο μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 στην ΕΛΣ

tseti_3
ΥΓΕΙΑ

Τιμητικό βραβείο στην Ιουλία Τσέτη για την προσφορά της στην επιστήμη και τον φαρμακευτικό κλάδο

meta 555- new
ΚΟΣΜΟΣ

Meta: Καταδικάστηκε για αθέμιτο ανταγωνισμό στην Ισπανία – Καλείται να καταβάλλει 550 εκατ. ευρώ σε ισπανικά ΜΜΕ

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

