Πριν ανάψουν οι μηχανές για Eurogroup, ο Πιερρακάκης υπενθυμίζει: «Θεσμικά και στην ώρα τους»

Παρά τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη διαδοχή στο Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης φρόντισε να χαμηλώσει τον τόνο, ξεκαθαρίζοντας ότι η πραγματική πολιτική μάχη για την προεδρία δεν έχει καν ξεκινήσει.

Όπως δήλωσε, όλη η συζήτηση θα ανοίξει επίσημα μόνο μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα -δηλαδή εκεί όπου λαμβάνονται πραγματικά οι σχετικές αποφάσεις- και όχι στο επίπεδο των εικασιών που τροφοδοτούνται από φήμες και δημοσιεύματα.

Αν και αναγνώρισε ότι οι αναφορές στον διεθνή Τύπο είναι τιμητικές για την Ελλάδα, επέμεινε πως η ονοματολογία είναι πρόωρη. Τόνισε πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν μπει ακόμη σε φάση διαβουλεύσεων και πως οποιαδήποτε κουβέντα για υποψηφιότητες οφείλει να ακολουθήσει τη θεσμική ακολουθία: από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο ΕΛΚ, και στη συνέχεια στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Ο Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο συμβολικό φορτίο της συζήτησης: μόλις μια δεκαετία μετά τον κίνδυνο εξόδου από το ευρώ, η Ελλάδα εμφανίζεται σήμερα να συμμετέχει σε μια διαδικασία που αφορά έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς θεσμούς της ΕΕ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως οι επίσημες τοποθετήσεις θα γίνουν όταν ανοίξει ο κύκλος των πραγματικών διαβουλεύσεων στο Eurogroup και στο ΕΛΚ, όχι με βάση υποθετικά σενάρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία θα περιλαμβάνει αρχαιρεσίες, συνομιλίες μεταξύ υπουργών Οικονομικών, συνεννοήσεις σε επίπεδο ηγετών και εσωτερικές διεργασίες στις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες. «Μέχρι τότε», ανέφερε, «οποιαδήποτε συζήτηση δεν έχει νόημα, γιατί πολύ απλά δεν έχει ξεκινήσει».

Προς το παρόν, όπως υπενθύμισε, το οικονομικό επιτελείο παραμένει επικεντρωμένο στα άμεσα καθήκοντά του: την εφαρμογή του προϋπολογισμού, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη διατήρηση της σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας – δηλαδή στα ζητήματα που κρίνουν την καθημερινότητα της χώρας και όχι στις ευρωπαϊκές ίντριγκες διαδοχής.

