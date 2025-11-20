Προϋπολογισμός 2026: Τι κερδίζει και τι χάνει ο πολίτης

Με παροχές και φοροελαφρύνσεις συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ, ο Προϋπολογισμός 2026 που παρουσιάστηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να απαντήσει σε δύο μέτωπα: την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη σταθερότητα της οικονομίας.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα μέτρα θα ωφελήσουν «περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους», με κύριο στόχο τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους εργαζόμενους.

Στο σκέλος των φόρων, η αλλαγή της κλίμακας εισοδήματος και οι μειώσεις σε περιουσιακά βάρη — όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς — σημαίνουν ότι πολλοί μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν μεγαλύτερα καθαρά ποσά από τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, το δημοσιονομικό όφελος αμβλύνεται από το γεγονός ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,65 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των έμμεσων φόρων. Ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης — οι πιο «ανελαστικοί» φόροι για τα νοικοκυριά — εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 40,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 4,5%. Για την καθημερινότητα, αυτό σημαίνει πως το κράτος θα επιστρέψει χρήματα μέσω του φόρου εισοδήματος, αλλά θα συνεχίσει να αντλεί σημαντικές εισπράξεις από την κατανάλωση: κάθε απόδειξη στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη ή την εστίαση .. που είναι οι βασικοί «αιμοδότες» του Δημοσίου.

Στο επενδυτικό μέτωπο, ο προϋπολογισμός προβλέπει σημαντική ώθηση: οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να αγγίξουν τα 17 δισ. ευρώ, αύξηση περίπου 8% σε σχέση με φέτος. Πρόκειται για έργα σε υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό, ενέργεια και πράσινη μετάβαση, που — εφόσον προχωρήσουν κανονικά — θα ανοίξουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν μισθούς σε κλάδους που στηρίζονται στην τεχνολογία και την κατασκευή. Αυτό μπορεί να φέρει πραγματική ανάσα στα εισοδήματα ακόμη και σε περιοχές της περιφέρειας που χρόνια ζητούν αναπτυξιακή προσοχή.

Όμως το αισιόδοξο αυτό σενάριο συνοδεύεται από σαφές ρίσκο. Μεγάλο μέρος των επενδύσεων στηρίζεται σε κοινοτικά κονδύλια και στον μηχανισμό RRF, που απαιτούν ακριβές προθεσμίες και γρήγορη υλοποίηση έργων. Εάν υπάρξουν καθυστερήσεις, τεχνικά εμπόδια ή αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, οι επενδύσεις μπορεί να «παγώσουν». Σε αυτή την περίπτωση, η αγορά εργασίας δεν θα απορροφήσει τις θέσεις που προβλέπεται, με άμεση επίπτωση στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Επιπλέον, οι ιδιωτικές επενδύσεις — οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6,4% — παραμένουν ευάλωτες σε υψηλά επιτόκια και διεθνή αβεβαιότητα.

Συνολικά, ο Προϋπολογισμός 2026 δίνει ορατή ανάσα στους πολίτες μέσω φόρων και κοινωνικών δαπανών, υπολογίζει σε ισχυρή ανάπτυξη 2,4%, αλλά στηρίζεται σε ένα επενδυτικό κύμα που πρέπει να υλοποιηθεί «χωρίς λάθη» για να μετατραπεί σε πραγματικό χρήμα στην τσέπη του Έλληνα. Σε αντίθετη περίπτωση, το θετικό πρόσημο μπορεί να εξανεμιστεί από ανατιμήσεις και αδυναμία των νοικοκυριών να δουν ουσιαστική αύξηση του εισοδήματός τους.

Ποιοι Κερδίζουν – Ποιοι Χάνουν από τον Προϋπολογισμό 2026

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ

Μισθωτοί & συνταξιούχοι μεσαίας τάξης

Καλύτερες καθαρές αποδοχές λόγω νέας κλίμακας φόρου εισοδήματος.

Σταδιακή ανακούφιση από περιουσιακούς φόρους.

Νέες οικογένειες & γονείς

Ελαφρύνσεις και κοινωνικές παροχές σε πρόνοια, σχολεία, παιδικούς σταθμούς.

Στήριξη στο αυξημένο κόστος ζωής μέσω επιδομάτων.

Μικρές επιχειρήσεις & ελεύθεροι επαγγελματίες

Κίνητρα επενδύσεων και ψηφιακών δαπανών.

Ανακούφιση από γραφειοκρατικές διαδικασίες και μέτρα φοροδιαφυγής που «ρίχνουν το βάρος στους συνεπείς».

Εργαζόμενοι σε τεχνολογία – κατασκευές – ενέργεια

Τα 17 δισ. επενδύσεων φέρνουν νέες θέσεις εργασίας.

Προοπτική για καλύτερες απολαβές μέσα στο 2026.

ΧΑΝΟΥΝ / ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΡΙΣΚΟ

Νοικοκυριά με υψηλή κατανάλωση

Παρά τις ελαφρύνσεις, οι έμμεσοι φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ) αυξάνονται κατά 4,5%.

Το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν ακριβά.

2. Όσοι έχουν ασταθές ή χαμηλό εισόδημα

Οι φοροελαφρύνσεις μπορεί να «εξατμιστούν» από πιθανές ανατιμήσεις.

Το καλάθι της νοικοκυράς παραμένει κρίσιμο σημείο πίεσης.

3. Εργαζόμενοι σε τομείς με χαμηλή ζήτηση

Αν οι επενδύσεις καθυστερήσουν, η αγορά εργασίας μπορεί να μείνει στάσιμη.

Μισθολογικές αυξήσεις δεν θεωρούνται δεδομένες.

4.Μισθωτοί του Δημοσίου

Πίεση στο κρατικό μισθολόγιο σημαίνει περιορισμένες αυξήσεις και συγκρατημένες προσλήψεις.

5 Νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια

Αν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά, η ελάφρυνση από φόρους δεν αντισταθμίζει τη μηνιαία επιβάρυνση.

