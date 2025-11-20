Σουηδία: Έβαλε… 81 σπίρτα στη μύτη του και έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες (photos/videos)

Ένας πατέρας από τη Σουηδία πραγματοποίησε το όνειρο των παιδιών του, καταρρίπτοντας ένα – αν μη τι άλλο περίεργο – ρεκόρ και κατάφερε να μπει στο Γκίνες.

Όπως δήλωσε ο Martin Ströby, όταν τα δύο του παιδιά ξεφύλλισαν τις σελίδες του Guinness World Records, του εξομολογήθηκαν ότι θα ήταν «πολύ ωραίο» να τον δουν εκεί.

Έτσι κι εκείνος έβαλε έναν αριθμό ρεκόρ από… σπίρτα στη μύτη του και έκανε την επιθυμία τους πραγματικότητα!

Σύμφωνα με το guinnessworldrecords, ο Martin, 42 ετών, κατέκτησε επίσημα τον τίτλο για τα περισσότερα σπίρτα που χωράνε στη μύτη τον Αύγουστο βάζοντας συνολικά 81, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 68.

«Στην αρχή σκέφτηκα “Δεν είμαι αρκετά καλός σε τίποτα για να γίνω ο καλύτερος στον κόσμο”, αλλά αφού τα παιδιά μου μου έδειξαν όλα τα διαφορετικά παγκόσμια ρεκόρ, άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως θα μπορούσα να βρω ένα που θα μπορούσα να σπάσω, και έτσι άρχισα την αναζήτηση για ένα κατάλληλο. Αφού έψαξα το βιβλίο, βρήκα το ρεκόρ που έψαχνα – τουλάχιστον ένα που πίστευα ότι είχα την ευκαιρία να σπάσω».

@kelly.stanley82 Martin Ströby inserted 81 matches into his nostrils to break the Guinness World Record for the most matches held in the nose. ♬ original sound – ⚢

Ο Martin έκανε μια δοκιμή σε ένα ρουθούνι και διαπίστωσε ότι μπορούσε να χωρέσει 35, και αυτό τον ώθησε να το δοκιμάσει.

«Μετά τη δοκιμή, ανακάλυψα ότι μπορούσα να τεντώσω πολύ τα ρουθούνια μου και επίσης να αγνοήσω τον πόνο από το να βάζω όλα αυτά τα σπίρτα εκεί, οπότε θα έλεγα ότι έχω… φυσικό ταλέντο. Ωστόσο, προσπάθησα να βρω μια καλή τεχνική, επειδή τα σπίρτα συνέχιζαν να πέφτουν από τα ρουθούνια μου. Αν έβαζα τρία σπίρτα, ένα ή δύο έπεφταν. Έκανα μερικές ακόμη δοκιμές και τελικά βρήκα μια τεχνική που μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να ελαχιστοποιήσω τον αριθμό των σπίρτων που έπεφταν».

Ο Martin πέτυχε το ρεκόρ σε έξωτερικό χώρο με ένα μικρό πλήθος συγκεντρωμένο γύρω του.

Αλλά ήταν ο γιος και η κόρη του που ήθελε να εντυπωσιάσει περισσότερο.

«Ως πατέρας, θέλω τα παιδιά μου να με θαυμάζουν με τον ίδιο τρόπο που θαυμάζω τον πατέρα μου, ο οποίος μου έχει διδάξει περισσότερα από όσα μπορώ να γράψω», είπε ο Martin.

«Προσπαθώ να τους διδάξω όλα τα θαύματα της φύσης και των μαθηματικών, αλλά και πώς μπορεί κανείς να είναι ένας φιλικός και συμπονετικός άνθρωπος.

«Με αυτό κατά νου, ήθελα πραγματικά να τους κάνω περήφανους και να πιστεύουν ότι έχουν έναν ωραίο μπαμπά και ένα πρόσωπο που μπορούν να θαυμάζουν» κατέληξε ο Martin Ströby.

φωτογραφίες: guinnessworldrecords

