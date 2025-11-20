Το αμερικανικό bypass της κινεζικής επιρροής στα ελληνικά λιμάνια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η πρόσφατη «κινητικότητα» των ΗΠΑ γύρω από τα λιμάνια σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική: τη μείωση της κινεζικής παρουσίας σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές και τη δημιουργία εναλλακτικών διαύλων για αμερικανικά και δυτικά συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο.
Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ το έκανε ήδη σαφές: η Ελλάδα θεωρείται «κρίσιμος κόμβος» για τον περιορισμό κινεζικής και ρωσικής επιρροής. Η συνάντησή της με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο (Τρίτη 19 Νοέμβρη) εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο: οι ΗΠΑ εξετάζουν όχι μόνο το εμπορικό επίπεδο, αλλά και το ζήτημα ασφαλείας των λιμένων, των logistics και της πρόσβασης σε κρίσιμες αλυσίδες ανεφοδιασμού.
Ο Πειραιάς αποτελεί το πιο δύσκολο πεδίο για την αμερικανική στρατηγική.
– Η COSCO κατέχει το 67% της ΟΛΠ Α.Ε., με συμβάσεις μακράς διάρκειας, επενδυτικές υποχρεώσεις και θεσμική θωράκιση.
– Ο Πειραιάς έχει διαμορφωθεί ως βασικό κινεζικό logistics-hub στην Ευρώπη, άρα οποιαδήποτε απόπειρα αποδυνάμωσης απαιτεί πολιτικό, οικονομικό και νομικό κόστος, που δεν μπορεί να απορροφήσει εύκολα ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε οι ίδιοι οι Αμερικανοί.
– Το ενδεχόμενο «εκδίωξης» της COSCO συζητείται σε ορισμένα αμερικανικά κέντρα, αλλά πρακτικά δεν υφίσταται ως άμεση επιλογή.
Με άλλα λόγια: ο Πειραιάς είναι στρατηγικά κρίσιμος, αλλά ανελαστικός.
Σε αντίθεση με τον Πειραιά, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προσφέρει μεγαλύτερα περιθώρια αμερικανικού bypass:
– Η σύνδεση με βαλκανικά και ανατολικοευρωπαϊκά δίκτυα το καθιστά χρήσιμο για στρατιωτικές και εμπορικές αμερικανικές ροές.
– Η αμφιλεγόμενη ρωσική – συνδεδεμένη παρουσία στον μετοχικό έλεγχο το καθιστά γεωπολιτικά ευάλωτο και άρα πρόσφορο για δυτική επενδυτική «εξυγίανση».
– Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τη χρήση του λιμένα σε επιχειρησιακό, όχι μόνο εμπορικό, επίπεδο.
Οι ΗΠΑ δεν στοχεύουν κατ’ ανάγκη στην εκτόπιση της Κίνας από τον Πειραιά – κάτι εξαιρετικά δύσκολο – αλλά στη δημιουργία ενός παράλληλου δικτύου πρόσβασης:
– Θεσσαλονίκη για στρατο-επιμελητειακή ισχύ.
– Αλεξανδρούπολη για ενεργειακή και στρατιωτική διείσδυση.
Κάπως έτσι η χώρα βρίσκεται στο κέντρο δύο μεγάλων ρευμάτων ισχύος. Δεν μπορεί να αγνοήσει την κινεζική παρουσία, αλλά ούτε να αποφύγει την αμερικανική πίεση για περιορισμό της. Η ισορροπία δεν θα είναι στατική: θα εξελίσσεται ανάλογα με τις επενδύσεις, τις διεθνείς εντάσεις και τις επιλογές των ελληνικών κυβερνήσεων.
Διαβάστε επίσης:
Από τα εξώδικα Δημητριάδη έως τις μηνύσεις Λαζαρίδη – Η οργανωμένη στοχοποίηση γυναικών του ΠΑΣΟΚ από τον στενό κύκλο του Πρωθυπουργού
Μια ακόμα ήττα του Τραμπισμου στην Λατινική Αμερική, η περίπτωση του Εκουαδόρ
Ο μέγας χειμερινός οδηγός επιβίωσης χωρίς καλοριφέρ, αλλά με πλεόνασμα** (έκδοση 2025)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.