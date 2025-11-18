Ο μέγας χειμερινός οδηγός επιβίωσης χωρίς καλοριφέρ, αλλά με πλεόνασμα** (έκδοση 2025)

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα *

Πρόλογος

Ζεσταίνουμε ελπίδες, όχι καλοριφέρ

Τι και αν κάνει κρύο;

Τι και αν το θερμόμετρο έχει πέσει τόσο χαμηλά όσο και οι προσδοκίες μας;

Η χώρα έχει πλεόνασμα ,άρα είμαστε καλυμμένοι.

Όχι με κουβέρτα.Με δημοσιονομική σταθερότητα.

1.Φόρα ρούχα, πολλά ρούχα.

Ντύσου σαν κρεμμύδι.

Όχι το ελληνικό, το ισπανικό , το μεγάλο.

Ο στόχος είναι να δυσκολεύεσαι να σηκώσεις το χέρι σου.

Αν μπορείς να πιάσεις αντικείμενο χωρίς βοήθεια τρίτου,δεν φόρεσες αρκετά.

2. Η τέχνη του παπλωματοσάντουιτς

Βάλε κουβέρτα πάνω σου.

Μετά άλλη μία.

Μετά άλλη μία.

Και όταν δεν μπορείς να αναπνεύσεις από το βάρος,έχεις φτάσει τη θερμοκρασία «πολιτικός στα έδρανα της Βουλής»,ελαφρά ζεστός από αμηχανία.

3. Η ιερή τελετουργία του τσαγιού

Φτιάξε τσάι.

Όχι για να το πιεις ,για να κρατήσεις το ζεστό ποτήρι στο χέρι.

Άστο να κρυώσει, ξαναφτιάξε.

Μέχρι την άνοιξη θα έχεις καταναλώσει τσάι που θα έκανε το υπουργείο Οικονομικών να αναθεωρήσει τις στατιστικές για την εγχώρια παραγωγή.

4.Το σπίτι ως ψυγείο(εκμεταλλεύσου το)

Πολυτέλειες τέλος.

Αν έχεις κάτω από 10 βαθμούς σπίτι,εκμεταλλεύσου το.

Βάλε τα λαχανικά στο υπνοδωμάτιο,τα γαλακτοκομικά στο διάδρομο τα κατεψυγμένα στο μπαλκόνι, δίπλα στις γλάστρες που «προσαρμόστηκαν» στη λιτότητα

Έτσι συμμετέχεις και εσύ ενεργά στο εθνικό πρόγραμμα «μείωση ηλεκτροδοτούμενων συσκευών» και δώρο η σημαία της Greenpeace στο μπαλκόνι σου.

5. Υιοθέτησε μία γάτα ή δύο ή πέντε.

Οι γάτες είναι θερμαντικά σώματα με πατούσες.

Κάθε γάτα προσθέτει +1,5 βαθμούς Κελσίου στο σπίτι.

Με πέντε γάτες φτάνεις την εποχή που το πετρέλαιο ήταν ακόμη προσιτό.

6. Εκπαίδευση

Πείσε τον εαυτό σου ότι η παγωνιά είναι “εμπειρία”.Δούλεψε στην ψυχολογία σου,δεν κρυώνω αλλά «καλλιεργώ ανθεκτικότητα»,δεν ανάβω καλοριφέρ αλλά «αγκαλιάζω τη βιωσιμότητα»,τρέμω αλλά «ανακαλύπτω τον εσωτερικό μου Σκανδιναβό»

7. Δες ειδήσεις

Αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικό θερμαντικό από την οργή έχεις δίκιο.

Με 15 λεπτά ειδήσεων για τις επιτυχίες της Κυβέρνησης ανεβάζεις θερμοκρασία κορμού κατά 4 βαθμούς.

Με 30 λεπτά,μπορείς να ψήσεις κάστανα πάνω στο μέτωπο.

8. Το κόλπο με τον λογαριασμό ρεύματος

Άνοιξε τον λογαριασμό.

Κοίτα τον.

Άφησε το σοκ να σε διαπεράσει.

Μην αντισταθείς.

Το σώμα θα παράξει τόσο αδρεναλίνη και ένταση που θα ζεσταθεί ακόμη και ο σκύλος.

9. Γιόγκα «κάνω ότι δεν κρυώνω»

Στάση 1: παγερή Αδιαφορία

Στάση 2: εσωτερική Ζέστη

Στάση 3: εξωτερικό Τρέμουλο

Τελική στάση: «ναι καλά, ποιον κοροϊδεύω;»

10. Πήγαινε σε δημόσιες υπηρεσίες

Ανώφελο για δουλειά, χρήσιμο για ζεστασιά.

Έχουν θέρμανση.

Και αναμονή.

Πολύ αναμονή.

Τόση αναμονή που μέχρι να τελειώσει, έχει μπει Μάρτιος και δεν χρειάζεσαι θέρμανση πλέον.

11. Το υπέρτατο κρυοθεραπευτικό μάντρα

Τρία λόγια:

«Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πλεόνασμα»

Στο 20ο επαναληπτικό,θα έχεις υψώσει τη φωνή.

Στο 30ο,θα έχεις εκνευριστεί.

Στο 40ο θα έχεις ζεσταθεί.

Επίλογος

Μπορεί να μην έχεις ζέστη, μπορεί να μην έχεις καλοριφέρ,αλλά έχεις Κυβέρνηση βρε,

που έχει τα μέσα να τα κάνει όλα να μοιάζουν επιτυχία.

Και όσο συνεχίζεις να την ανέχεσαι αυτοί θα καμαρώνουν για περισσότερα πλεονάσματα και εσύ θα κοιτάς το καλοριφέρ και θα σκέφτεσαι πώς θα ήταν η ζωή σου αν το άναβες.

*Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια

