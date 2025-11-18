Μια ακόμα ήττα του Τραμπισμου στην Λατινική Αμερική, η περίπτωση του Εκουαδόρ

Η απόρριψη του δημοψηφίσματος που προώθησε ο ολιγάρχης, τραμπιστής, πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, παγιώνεται, καθώς έχει καταμετρηθεί πάνω από το 98% των ψήφων, σε αυτό που έχει μετατραπεί σε σοβαρή ήττα για την κυβέρνηση, αλλά και για το « αναβαθμισμένο» δόγμα Μονρόε της Ουάσιγκτον!

Σύμφωνα με το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο της χώρας, το «Όχι» επικράτησε και στις τέσσερις ερωτήσεις, αλλά εκείνες που σχετίζονται με τη δυνατότητα εγκατάστασης ξένων ( αμερικανικών) στρατιωτικών βάσεων και με τη σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης για τη σύνταξη νέου Συντάγματος συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη απόρριψη, με 60,64% και 61,65% αντίστοιχα.

Αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα και αποτέλεσμα μπορεί να αξιοποιηθεί από το σύνολο της Ελληνικής αριστεράς, μιας και σε ορισμένα τμήματα της υπάρχει «συνεπές σιωπητήριο» για την ύπαρξη και συνεχή πολλαπλασιασμό νατοϊκών και αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα .

Στην ερώτηση με την οποία ο Νομπόα επιδίωκε να σταματήσει τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων με δημόσιο χρήμα, το «Όχι» πέτυχε 58% και το «Ναι» 41,93%, ενώ σε εκείνη που στόχευε στη μείωση των μελών της Εθνοσυνέλευσης από 151 σε 73, το «Όχι» έφτασε το 53,47% έναντι 46,53% του «Ναι».

Στην επαρχία Πιτσίντσα, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Κίτο, έδρα της εκτελεστικής εξουσίας, το «Όχι» επικράτησε με περισσότερες από 15 ποσοστιαίες μονάδες στην ερώτηση σχετικά με τις ξένες βάσεις και με περισσότερες από 19 στην ερώτηση για τη Συντακτική Συνέλευση.

Ωστόσο, στην ερώτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, η διαφορά ήταν περίπου 7 μονάδες, ενώ σε αυτήν για τη μείωση των μελών του Κοινοβουλίου επικράτησε το «Ναι» με λίγο πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Αν και η πλειονότητα των επαρχιών απέρριψε συνολικά τις προτάσεις του ολιγάρχη Νομπόα, η ορεινή επαρχία Τουνγκουραούα ήταν η μόνη στην οποία το «Ναι» επικράτησε σε όλες τις ερωτήσεις.

Ο πρόεδρος Νομπόα ανέφερε ότι σέβεται τη βούληση του λαού, αλλά ότι η δέσμευσή του δεν αλλάζει, γι’ αυτό και θα συνεχίσουν «να αγωνίζονται αδιάκοπα για τη χώρα» που αξίζουν ο λαός του Ισημερινού, με τα εργαλεία που διαθέτουν.

Μια δήλωση που υποστηρίχθηκε από τους πιο προβεβλημένους υπουργούς του Νομπόα: ο Τζιάν Κάρλο Λοφρέδο (Άμυνας) δήλωσε: «Δεν υπάρχει στο DNA μας να παραιτούμαστε, πιο αποφασισμένοι από ποτέ», ενώ ο Τζον Ράιμπεργκ (Εσωτερικών) σημείωσε: «Η δέσμευσή μας προς τη χώρα είναι αδιάρρηκτη. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε». Η Ουάσιγκτον διαθέτει πιστούς υπήκοους στο υπουργικό συμβούλιο του Εκουαδόρ.

Από την πλευρά της, η Συνομοσπονδία Ιθαγενικών Εθνοτήτων του Ισημερινού (Conaie), η μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση της χώρας, που ηγήθηκε της εκστρατείας ενάντια στις προτάσεις του Νομπόα, θεώρησε ότι το «Όχι» ένωσε τον Ισημερινό ως χώρα, που είπε «φτάνει με τις καταχρήσεις, φτάνει με τις απειλές στα δικαιώματά μας».

Η Λατινική Αμερική συνεχίζει να δίνει μαθήματα λαϊκής αφύπνησης , κοινωνικής μαχητικής αντιπολίτευσης, ακόμα και με Ακροδεξιά κυβέρνηση, ενάντια στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Ενώ η δήθεν δημοκρατική ΕΕ μας δίνει συνεχώς οδηγίες για να « προετοιμαστούμε» για τον επόμενο πόλεμο , αφού πρέπει να δεχθούμε με χαρά να λεηλατηθούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία , οι κοινωνικές δημόσιες δαπάνες ( παιδεία, υγεία , κλπ) για να χρηματοδοτηθούν οι πολεμικές βιομηχανίες των ΗΠΑ και ολίγων εκλεκτών χωρών της ΕΕ. Αλήθεια ποιοι είναι οι λεγόμενοι « τριτοκοσμικοί» ;

Ούρσουλα….ακους;

* Ο Κώστας Ήσυχος είναι πρώην αναπλ. Υπουργός και βουλευτής της πρώτης κυνςερνησης Σύριζα . Είναι μέλος της Π.Γ. της Λαϊκής Ενότητας – Α.Α.

