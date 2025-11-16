search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 11:46
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δημήτρης Μηλάκας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ

16.11.2025 07:30

Drones πάνω από την Ευρώπη – Απειλή ή προβοκάτσια;

16.11.2025 07:30
milakas 44- new

Την 7η Νοεμβρίου 2025 είχαμε το τελευταίο επεισόδιο ενός φαινομένου που μοιάζει πλέον σχεδόν κανονικότητα στην ευρωπαϊκή (αν)ασφάλεια: το αεροδρόμιο της Λιέγης, στο Βέλγιο, έκλεισε προσωρινά λόγω εντοπισμού άγνωστου drone στον εναέριο χώρο του. Δεν ήταν η πρώτη φορά – είχε προηγηθεί ανάλογο κλείσιμο ημέρες νωρίτερα, γεγονός που υποδηλώνει είτε συστηματική δοκιμή αεράμυνας και αντίδρασης είτε επαναλαμβανόμενη αδυναμία αποτροπής.

Η επίσημη εκδοχή αποδίδει το συμβάν σε αγνώστου ταυτότητας drone, χωρίς ανάληψη ευθύνης και χωρίς επιθετική ενέργεια, κάτι που ταιριάζει στο μοτίβο των τελευταίων δύο ετών: μη οπλισμένες, μη κλιμακούμενες, αλλά βαθιά ενοχλητικές παραβιάσεις.

Στα τέλη του 2024 και αρχές του 2025, παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία – βάσεις της RAF που φιλοξενούν αμερικανικά πυρηνικά, αλλά και υποδομές της Bundeswehr. Τα drones, αν και δεν προχώρησαν σε επιθετική ενέργεια, προκάλεσαν ωστόσο επιχειρησιακή κινητοποίηση. Το ίδιο διάστημα, σμήνη μικρών UAV παρατηρήθηκαν στη Βαλτική, κοντά σε ενεργειακές υποδομές και λιμάνια, ενισχύοντας την υποψία ότι πρόκειται για αποστολές συλλογής δεδομένων, δοκιμής χρόνων αντίδρασης και χαρτογράφησης αεράμυνας.

Το κρίσιμο σημείο: κανένα από τα περιστατικά δεν συνοδεύτηκε από επίθεση ή κλιμάκωση. Αυτό όμως δεν τα κάνει λιγότερο σημαντικά. Αντιθέτως, η απουσία επιθετικότητας είναι ακριβώς το εργαλείο. Η Ρωσία – αν δεχθούμε ότι βρίσκεται πίσω από μέρος των επιχειρήσεων – δεν επιδιώκει πλήγμα, αλλά φθορά, νευρικότητα, πόλωση και μέτρηση αντοχών. Η Μόσχα ξέρει ότι η Ευρώπη δεν έχει ενοποιημένη αεράμυνα, ότι οι χρόνοι αντίδρασης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ότι η «γκρίζα ζώνη» δρα καλύτερα από την ανοιχτή σύγκρουση όταν στόχος είναι η πολιτική πίεση, όχι η στρατιωτική νίκη.

Υπάρχει όμως και η ανάποδη ανάγνωση, εξίσου εύλογη και σπάνια ειπωμένη δημόσια: η πιθανότητα ευρωπαϊκές ή ΝΑΤΟϊκές δοκιμές (ακόμη και με κατασκευασμένη αμφισημία προέλευσης) να λειτουργούν ως «σκηνοθετημένη απειλή», υποβοηθώντας τρεις στρατηγικούς στόχους:

  • Πρώτον, την αφύπνιση μιας ευρωπαϊκής κοινής γνώμης που αντιδρά υποτονικά στην αύξηση στρατιωτικών προϋπολογισμών.
  • Δεύτερον, τη δικαιολόγηση άλματος στις αμυντικές δαπάνες – με τη Γερμανία και τη Γαλλία να σπρώχνουν για ριζική αναθεώρηση της ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής.
  • Και τρίτον – ίσως το σημαντικότερο – να διατηρηθεί η αμερικανική στρατηγική «πίεση παρουσίας» στην Ευρώπη. Το σενάριο ότι οι Ευρωπαίοι φοβούνται περισσότερο μια μελλοντική αμερικανική αποχώρηση παρά μια ρωσική πρόκληση, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Είναι ιστορικό μοτίβο.

Έτσι, τα drones ενδέχεται να λειτουργούν και ως ρωσικός μοχλός πίεσης και ως δυτικός επιταχυντής πολιτικών αποφάσεων. Στη Μόσχα στέλνουν μήνυμα «σας παρακολουθώ, μπορώ να σας ενοχλώ χωρίς κόστος».

Στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και στο Παρίσι προσφέρουν την απαραίτητη απειλή για να ανοίξουν τα ταμεία και να κρατηθεί η Ουάσιγκτον δεσμευμένη.

Το αποτέλεσμα είναι παράδοξο: αν και τα drones δεν ρίχνουν ούτε μία σφαίρα, «παίρνουν» οικονομικές αποφάσεις δισεκατομμυρίων, «σπέρνουν» γεωπολιτική ανησυχία και «στηρίζουν» τον ίδιο τον άξονα του ευρωατλαντικού προσανατολισμού. Δεν είναι πόλεμος. Είναι πολιτική με ιπτάμενα αισθητήρια. Και όσο παραμένουν άοπλα, τόσο πιο χρήσιμα γίνονται σε όλους.

Διαβάστε επίσης

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

Ενέργεια και ασφάλεια made in USA

Η χώρα που πεθαίνει πολυτελώς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

tasoulas-paros-dekapentaygoustos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

mitsotakis_zelenski_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη συμφωνία πριν την επίσκεψη

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 11:46
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

tasoulas-paros-dekapentaygoustos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

1 / 3