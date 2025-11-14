Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

Παρά το γεγονός ότι έχουμε συνηθίσει την ψεύτικη προπαγάνδα για τις επιτυχίες της κυβέρνησης, αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για την Διακυβερνητική Διατλαντική Συνεργασία, τις συμφωνίες και τα αποτελέσματά της, ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Ακούσαμε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται, ότι θα αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο, ότι ο Τραμπ δείχνει με αυτόν τον τρόπο την στήριξή του στη Χώρα μας έναντι της Τουρκίας και διάφορα άλλα, που αν δεν ήταν τραγικά ψεύδη, θα ήταν απλώς ευτράπελα:

Η υστερική ρωσοφοβία και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία είναι το καλύτερο επιχείρημα για τις ΗΠΑ και τους αμερικανούς ολιγάρχες καυσίμων για να επιβάλλουν την αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη, η οποία με αυτόν τον τρόπο κυριολεκτικά, «πυροβολεί τα πόδια της» και υφίσταται το τελειωτικό χτύπημα στην οικονομία της! Το αμερικανικό φυσικό αέριο είναι μέχρι και δέκα φορές πιο ακριβό, (αναλόγως της χρονικής συγκυρίας και της διακύμανσης των τιμών), με άμεσες συνέπειες στην διαμόρφωση των τελικών τιμών των προϊόντων και των πωλήσεων! Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η διακοπή της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου είναι μέχρι τώρα η βασική αιτία των τραγικών συνεπειών για την Ευρωπαϊκή Οικονομία, ακόμα και για μεγάλες χώρες, όπως η Γερμανία, οι οποίες υφίστανται τις συνέπειες, εν αντιθέσει με τις ΗΠΑ και τους αμερικανούς επιχειρηματίες, οι οποίοι αυξάνουν τα κέρδη τους!

Ο Μητσοτάκης απέδειξε για άλλη μια φορά τον ραγιαδισμό του, αλλά και την πολιτική του ιδιοτέλεια προσπαθώντας να παρουσιαστεί ως ο γνήσιος εκπρόσωπος των συμφερόντων του Τραμπ, άρα ο καταλληλότερος για να κυβερνά, αδιαφορώντας για τα συμφέροντα της χώρας ! Η Ελλάδα υπέγραψε με τις Η.Π.Α. συμφωνία διάρκειας 20 ετών για εισαγωγή αμερικανικού LNG με έναρξη από το 2030, προβάλλοντας ως η πύλη αμερικανικού φυσικού αερίου (το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό), ταυτίζοντας τα συμφέροντά της με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και παρουσιαζόμενη ως ενεργειακό προτεκτοράτο των ΗΠΑ στην Ευρώπη! Μάλιστα, από 1/1/2028 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει κάθε μορφή ρωσικής ενέργειας! Τις συνέπειες δεν τις κρύβουν ούτε τα κυβερνητικά στελέχη. Σε τηλεοπτική εκπομπή, ο εκπρόσωπος της ΝΔ βουλευτής Συρίγος, ερωτώμενος για την τιμή του αμερικανικού φυσικού αερίου, παραδέχθηκε κυνικά ότι είναι πολύ πιο ακριβό και άρα ασύμφορο, αλλά είπε ότι είναι ευρωπαϊκή επιλογή!

Ο ραγιαδισμός του Μητσοτάκης φτάνει στο σημείο, (προσπαθώντας να παρουσιασθεί ως αμερικανότερος των αμερικανών), να παρεμβαίνει στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας ! Στην ομιλία του στην Διάσκεψη ζήτησε από την Τουρκία, η οποία δεν είναι καν μέλος της Ε.Ε., να διακόψει την προμήθεια και διακίνηση ρωσικού φυσικού αερίου, οξύνοντας ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα !

Το αμερικανικό φυσικό αέριο βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον

Η συμφωνία και η χρησιμοποίηση αμερικανικού φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα βλαπτική για το περιβάλλον, διότι το ανθρακικό αποτύπωμά του είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερο ακόμα και από το αποτύπωμα του άνθρακα, με αποτέλεσμα η ευρεία χρησιμοποίησή του να ακυρώνει κάθε προοπτική μείωσης των επικίνδυνων αερίων του θερμοκηπίου, που συμβάλλουν στην κλιματική κρίση! Το ίδιο συμβαίνει και με τις συμφωνίες παραχώρησης «θαλασσίων οικοπέδων» σε πολυεθνικές, που παρουσιάζονται μάλιστα ως επιτυχία !. Η παραχώρηση του 2ου θαλασσίου «οικοπέδου» 30 χιλ. δυτικά της Κέρκυρας στην ExxonMobil αλλά και στην Chevron στην Κρήτη εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Μόνο η ExxonMobil ευθύνεται για τουλάχιστον 3.000 πετρελαιοκηλίδες από το 2005 μέχρι σήμερα ! Είναι μεγάλη υποκρισία λοιπόν να πραγματοποιούνται Σύνοδοι για το κλίμα, όταν με συγκεκριμένες ενέργειες που στόχο έχουν τα κέρδη, το καταστρέφουν ! Οι αντιδράσεις των ακτιβιστών στη Σύνοδο στην Βραζιλία αποδεικνύουν ότι οι σύνοδοι είναι μόνο για το θεαθήναι!

Οι ισχυρισμοί για οικονομικό όφελος είναι παντελώς ψευδείς.

Η ExxonMobil θα επενδύει μόλις 50-100 εκατομμύρια για τον πρώτο ερευνητικό κύκλο, ποσό γελοίο για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων!

Η οικονομική απόδοση για το Ελληνικό Δημόσιο θα προέλθει μετά το 2035 και θα είναι ασήμαντη έως ανύπαρκτη. Η πρόβλεψη ότι θα λάβει το 10-15% επί των κερδών και όχι επί των εσόδων, σημαίνει ότι θα έχουν την δυνατότητα οι κοινοπραξίες να διογκώνουν τις δαπάνες (πραγματικές ή ανύπαρκτες) και να μειώνουν τα κέρδη, με συνέπεια να μη μένει τίποτε για το Ελληνικό Δημόσιο από την παραχώρηση του Εθνικού Πλούτου, παρά το πολιτικό και περιβαλλοντικό κόστος!

Οι μόνες ωφελημένες είναι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες και κάποιες ελληνικές που έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες και τώρα πανηγυρίζουν (π.χ. Ακτωρ), διότι θα αυξήσουν τα κέρδη τους. Το θέμα είναι ποιες θα είναι οι συνέπειες για την πλειονότητα του ελληνικού λαού για τα νοικοκυριά και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θα δουν και το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής να αυξάνεται ακόμη περισσότερο!

Το θράσος των κυβερνώντων είναι ακόμη μεγαλύτερο, με το δεδομένο ότι οι πανηγυρισμοί τους έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ενεργειακή φτώχεια, που μαστίζει την πλειονότητα της κοινωνίας. Οι Έλληνες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των χωρών, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, που δεν μπορούν να διατηρήσουν το σπίτι τους ζεστό (εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν διακόψει την θέρμανση) και το 32% των πολιτών έχει απλήρωτους λογαριασμούς, από 26,3% που ήσαν το 2021 !. Με τις πολιτικές αυτές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο !

Όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της όχι μόνο εμπαίζουν για άλλη μια φορά το λαό αλλά κυριολεκτικά λεηλατούν .

Η μόνη λύση είναι η ανατροπή της

Αυτό όμως θα γίνει με λαϊκούς αγώνες και με την συνεργασία της μαχητικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς και την συγκρότηση ενός μεγάλου πολιτικοκοινωνικού μετώπου που θα αποτελέσει πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα στηρίζει τις εργατικές διεκδικήσεις και θα ανοίξει ένα νέο δρόμο για τον λαό και τον τόπο.-

*Η Δέσποινα Σπανού είναι στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας-Ανυπότακτη Αριστερά Πρώην Αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ

