Η χώρα που πεθαίνει πολυτελώς

Λένε πως ο θάνατος δεν κάνει διακρίσεις. Στην χώρα μας όμως, φαίνεται πως κάνει, απλώς προτιμά να μας επισκέπτεται μαζικά, με ΕΛΣΤΑΤικά ραντεβού και κρατική συνοδεία.

Μόλις 68.467 γεννήσεις και 126.916 θάνατοι. Αν ήταν επιχείρηση, η χώρα θα είχε ήδη πτωχεύσει από πελάτες. Αλλά μην ανησυχείτε, έχουμε «ανάπτυξη». Το είπε το δελτίο τύπου. Και το δελτίο δεν κάνει λάθος!

Η Ελλάδα δεν γεννάει πια παιδιά, γεννάει επιδοτήσεις, προγράμματα ΕΣΠΑ και φωτογραφίες Υπουργών με φόντο παιδικές χαρές που δεν λειτουργούν.

Ο Έλληνας δεν κάνει οικογένεια· κάνει ρύθμιση δανείου και δεύτερη δουλειά στο efood. Και το Κράτος; Το Κράτος χαμογελάει αυτάρεσκα πίσω από τα νέα μαύρα SUV των πολιτικών του, εκεί που η τιμή του γάλακτος ανεβαίνει πιο γρήγορα κι από τα επιδόματα θέρμανσης. «Μα γιατί δεν γεννάτε παιδιά;» ρωτάνε οι Υπουργοί από τα πάνελ, κρατώντας στα χέρια τους καφέ των 6 ευρώ. Μα γιατί δεν γεννάμε; Ίσως επειδή το νοίκι κοστίζει όσο ένα μικρό διαμέρισμα στο Παρίσι, το ρεύμα έχει περάσει τα 200 ευρώ τον μήνα και τα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει χώροι ψυχολογικής δοκιμασίας.

Ίσως επειδή ο μισθός φτάνει μέχρι την Τετάρτη και η «προοπτική ζωής» είναι να παλεύεις να πληρώσεις τον ΕΝΦΙΑ σε ένα σπίτι που δεν είναι πια δικό σου. Την ίδια στιγμή, στο παράλληλο σύμπαν της πολιτικής ελίτ, οι μισθοί των Υπουργών θυμίζουν Ελβετία, τα επιδόματα θυμίζουν Μονακό, τα ακίνητα στην κατοχή τους θυμίζουν Εμίρη και οι δηλώσεις τους, θυμίζουν ανέκδοτα.

Ο ένας μιλά για «ισχυρή οικονομία»,ο άλλος για «ευημερία» και κάπου ανάμεσα οι πολίτες σβήνουν το φως, όχι από οικολογική συνείδηση,αλλά γιατί απλώς δεν έχουν να πληρώσουν τον λογαριασμό. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει απλώς. Πεθαίνει με αξιοπρέπεια, με ΦΠΑ 24% και με μακαρόνια Μαράτα. Και η Κυβέρνηση;Η Κυβέρνηση συνεχίζει να μας υπόσχεται μέλλον.Μόνο που, με αυτούς τους ρυθμούς, δεν θα υπάρχει κανείς να το ζήσει.

η Ιωάννα Λιούτα είναι Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια

