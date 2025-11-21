Ιστοσελίδα του CDC συνδέει τα εμβόλια με τον αυτισμό για χάρη του RFK Jr. – Σφοδρές αντιδράσεις από τους επιστήμονες

Ένας ιστότοπος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχει τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την πεποίθηση του του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Robert F Kennedy Jr., ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εμβολίων και του αυτισμού.

Πρόκειται για μια άποψη που αντικρούεται κατηγορηματικά από ειδικούς και επιστημονικά επικυρωμένες μελέτες. Μάλιστα ήδη οι ειδικοί στη δημόσια υγεία και τον αυτισμό καταδίκασαν απερίφραστα την τροποποίηση της ιστοσελίδας «ασφάλεια εμβολίων» του CDC, που έχει προκαλέσει ανησυχία και σύγχυση στους γονείς με κίνδυνο να διακόψουν τα παιδικά εμβόλια όπως αυτά κατά της ιλαράς, της ανεμοβλογιάς κλπ, με ανεξέλεγκτες διαστάσεις για τη δημόσια υγεία.

Αναλυτικά όπως αναφέρει ο Guardian, η ιστοσελίδα πλέον αναφέρει: «Η δήλωση “Τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό” δεν αποτελεί ισχυρισμό βασισμένο σε στοιχεία» και πρόσθεσε: «Μελέτες που υποστηρίζουν μια σύνδεση έχουν αγνοηθεί από τις υγειονομικές αρχές». Ωστόσο η ανάρτηση δεν ανέφερε καμία νέα έρευνα. Απλώς ανέφερε: «Το HHS (υπηρεσίες υγείας και ανθρωπίνων υπηρεσιών) έχει ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αιτιών του αυτισμού, συμπεριλαμβανομένων ερευνών σχετικά με πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς και πιθανές αιτιώδεις συνδέσεις».

Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από επιστήμονες, με πρώην και νυν μέλη του CDC να λένε ότι η ενημερωμένη σελίδα δεν πέρασε από την κανονική, επιστημονική διαδικασία έγκρισης. «Μίλησα χθες με αρκετούς επιστήμονες στο CDC και κανένας δεν γνώριζε αυτή την αλλαγή περιεχομένου», δήλωσε η Ντέμπρα Χούρι, μία από μια ομάδα κορυφαίων αξιωματούχων του CDC που παραιτήθηκαν τον Αύγουστο. «Όταν οι επιστήμονες αποκλείονται από τις επιστημονικές ανασκοπήσεις, τότε προκύπτουν ανακριβείς και ιδεολογικές πληροφορίες» πρόσθεσε.

Η κίνηση καταδικάστηκε επίσης από το Ίδρυμα Επιστήμης Αυτισμού, έναν οργανισμό που αρχικά χαιρέτισε με επιφύλαξη την δηλωμένη αποστολή του Κένεντι να διερευνήσει τα αίτια του αυτισμού μετά την επιβεβαίωσή του. «Με αποτροπιασμό διαπιστώνουμε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του CDC “Αυτισμός και Εμβόλια” έχει τροποποιηθεί και παραμορφωθεί και τώρα είναι γεμάτο με ρητορική κατά των εμβολίων και απροκάλυπτα ψέματα σχετικά με τα εμβόλια και τον αυτισμό», ανέφερε το ίδρυμα σε ανακοίνωσή του.

Μια προηγούμενη έκδοση της σελίδας ανέφερε ότι «μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της λήψης εμβολίων και της ανάπτυξης διαταραχής του φάσματος του αυτισμού (ASD). Δεν έχουν βρεθεί συνδέσεις μεταξύ οποιουδήποτε συστατικού εμβολίου και της ASD».

Οι μελέτες

Η ευρεία επιστημονική άποψη και δεκαετίες μελετών έχουν καταλήξει ακράδαντα στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού. «Το συμπέρασμα είναι σαφές και αδιαμφισβήτητο», δήλωσε η Δρ Σούζαν Κρέσλι, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη. «Καλούμε το CDC να σταματήσει να σπαταλά κυβερνητικούς πόρους για να ενισχύει ψευδείς ισχυρισμούς που σπέρνουν αμφιβολίες για ένα από τα καλύτερα εργαλεία που έχουμε για να διατηρούμε τα παιδιά υγιή και να ευημερούν: τους τακτικούς εμβολιασμούς».

Πρώην αξιωματούχοι του CDC έχουν δηλώσει ότι οι δημοσιεύσεις του CDC σχετικά με ορισμένα θέματα -συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των εμβολίων- δεν μπορούν πλέον να είναι αξιόπιστες. Η ζημιά πάντως φαίνεται να έχει γίνει καθώς εκατομμύρια γονείς, που έχουν ακούσει αυτή την είδηση πλέον ανησυχούν και δεν αποκλείεται πολλοί από αυτούς να αμφισβητήσουν την ασφάλεια των παιδικών εμβολίων με ανυπολόγιστες προεκτάσεις για την υγεία του παιδικού πληθυσμού.