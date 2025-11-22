search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

22.11.2025 16:11

Super League: Με δυο ματς η πρεμιέρα της 11ης αγωνιστικής – Σε Τρίπολη και «Καραϊσκάκης» τα βλέμματα

22.11.2025 16:11
super_league

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα (22/11) η «αυλαία» της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ θα κάνει πρεμιέρα στην τεχνική ηγεσία του Ατρόμητου, με τους «κυανόλευκους» να φιλοξενούνται από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Από τον Οκτώβριο του 2017 έχει να κερδίσει ο Ατρόμητος τον Ολυμπιακό εντός συνόρων και το έργο της ομάδας του Ντούσαν Κέρκεζ κάθε άλλο παρά εύκολο μοιάζει και τούτη τη φορά. Οι Περιστεριώτες μετρούν τρεις σερί ήττες και μόλις μια νίκη στα εννέα τελευταία ματς (1-1-7) σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, επιδόσεις που έφεραν την απομάκρυνση του Λεωνίδα Βόκολου. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψαν στην κορυφή της Super League καταγράφοντας τέσσερις διαδοχικές νίκες, αλλά σίγουρα στο υποσυνείδητο των Πειραιωτών θα υπάρχει και το επικείμενο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Τετάρτη 26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο μεταξύ, Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός θα προσπαθήσουν να «χτίσουν» πάνω στις καλές εμφανίσεις τους τελευταίου μήνα, με Κρις Κόουλμαν και Γιάννη Αναστασίου, στον πάγκο τους, αντίστοιχα. Οι Αρκάδες παραμένουν αήττητοι εντός έδρας ενώ τα «καναρίνια» εμφανίζονται πιο αποτελεσματικά εσχάτως στην επιθετική τους λειτουργία, ανεβαίνοντας στο βαθμολογικό πίνακα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

20:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

17:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕ Κηφισιά

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Άρης

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός

20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – ΟΦΗ

keramews
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Μειώθηκαν κατά 76% τα εκκρεμή ραντεβού των ΚΕΠΑ μέσα σε έναν χρόνο»

vietnam_plimmires
ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 55 νεκροί σε λιγότερο από μια εβδομάδα λόγω των πλημμυρών

pyramida
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Forever Is Now 2025»: Η σύγχρονη τέχνη επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας – Οι αρχαίες πυραμίδες μετατρέπονται σε υπαίθρια γκαλερί

pagetos kryo
ΕΛΛΑΔΑ

Ψύχος από αύριο Κυριακή – Απότομη πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 βαθμούς

peter_morgan
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Πίτερ Μόργκαν φέρνει το «The Boys From Brazil» του Αϊρα Λέβιν στο Netflix

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

