ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 23:29
ΕΛΛΑΔΑ

24.11.2025 22:02

Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Θεσσαλονίκη

24.11.2025 22:02
PERIPOLIKO

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα, μεσημεριανές ώρες τον πλησίασαν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Γυναίκα που περνούσε από το σημείο τον συνόδευσε στο σχολείο. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.

