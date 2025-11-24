Προφυλακιστέος ο 16χρονος που βίασε 12χρονη στην Πάτρα

Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει ο 16χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη στο προαύλιο Γυμνασίου στην Πάτρα. Ο ανήλικος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή.

Τα παιδιά είχαν δώσει ραντεβού μέσω instagram σε δρόμο της Πάτρας. Ο 16χρονος οδήγησε με τη 12χρονη στο προαύλιο σχολείου και την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η 12χρονη υπέστη σεξουαλική κακοποίηση.

Διαβάστε επίσης

Νέα Πέραμος: Καθημερινοί οι καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια, είχαν βγει μαχαίρια – «”Σκοτώνονταν” συνέχεια» (videos)

Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο – Τη σκούντηξε για να δείξει τη ζωγραφιά του, λέει ο πατέρας του

Τρόμος για γυναίκα στον Άλιμο που δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από άγνωστο: Την άρπαξε από τα γεννητικά όργανα