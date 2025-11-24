Προφυλακιστέος ο 16χρονος που βίασε 12χρονη στην Πάτρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει ο 16χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη στο προαύλιο Γυμνασίου στην Πάτρα. Ο ανήλικος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή.
Τα παιδιά είχαν δώσει ραντεβού μέσω instagram σε δρόμο της Πάτρας. Ο 16χρονος οδήγησε με τη 12χρονη στο προαύλιο σχολείου και την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η 12χρονη υπέστη σεξουαλική κακοποίηση.
