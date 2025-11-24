search
ΕΛΛΑΔΑ

24.11.2025 18:48

Προφυλακιστέος ο 16χρονος που βίασε 12χρονη στην Πάτρα

PERIPOLIK NEW

Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει ο 16χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη στο προαύλιο Γυμνασίου στην Πάτρα. Ο ανήλικος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή

Τα παιδιά είχαν δώσει ραντεβού μέσω instagram σε δρόμο της Πάτρας. Ο 16χρονος οδήγησε με τη 12χρονη στο προαύλιο σχολείου και την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η 12χρονη υπέστη σεξουαλική κακοποίηση.

tsipras axtsioglou765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Ο Τσίπρας παίρνει θέση για τη μάχη διαδοχής το 2023 – Το δαχτυλίδι στην Αχτσιόγλου, το sms και πώς εξηγεί τη νίκη Κασσελάκη    

xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη – Σώθηκε από διερχόμενη οδηγό

tsipras_1111_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

tsipras putin
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: «Βρες τα με τη Μέρκελ» – Τι αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας για τις συνομιλίες με Πούτιν

martikas andriotou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Οι συνομιλίες του με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος ψευτοεπενδυτών -«Nα σώσω τη ζωή μου»

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

