24.11.2025 18:31

Τρόμος για γυναίκα στον Άλιμο που δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από άγνωστο: Την άρπαξε από τα γεννητικά όργανα

dromos

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την ταυτοποίηση άνδρα που επιτέθηκε σεξουαλικά σε γυναίκα στη Λεωφόρο Αλίμου

Η γυναίκα γύρω στις 6 παρά πήγαινε στη δουλειά της. Όταν άνδρας την άρπαξε, τη φίλησε και άρχισε να την αγγίζει στα γεννητικά όργανα. Σύμφωνα με το MEGA o δράστης είναι γύρω στο 1,65-1,70, είναι μελαμψός και φοράει μαύρο σακίδιο με λευκό λογότυπο. 

Η γυναίκα κατάφερε να τον απωθήσει και έτρεξε στη δουλειά της, που είναι κοντά στο σημείο.  «Άρχισα να φωνάζω, τον απώθησα με τα χέρια μου και εκείνος έφυγε τρέχοντας. Αμέσως κατευθύνθηκα προς τη δουλειά μου και κάλεσα το 100. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να τον αναγνωρίσω από την ταραχή μου. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχε μία τσάντα πλάτης μαύρη πιθανόν με ένα σχεδιάκι λευκό, είχε μελαμψό – σοκολάτι χρώμα, μαύρα μαλλιά και θεωρώ ήταν αλλοδαπός πιθανόν γύρω στα 30 από τα χαρακτηριστικά που μπόρεσα να συγκρατήσω», περιέγραψε χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ίδιο σημείο έχουν καταγραφεί άλλες δύο επιθέσεις. Ερευνάται αν προκειται για τον ίδιο δράστη. 

