25.11.2025 07:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα σήμερα και αύριο – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

25.11.2025 07:30
Ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00 έως 07:00, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, θα πραγματοποιηθούν σήμερα (25/11) και αύριο (26/11).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίθηκαν επιβεβλημένες λόγω διενέργειας δοκιμών στατικότητας γεφυρών.

Πιο συγκεκριμένα:

Τρίτη 25-11-2025:

  • Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.
  • Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

Τετάρτη 26/11:

  • Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.
  • Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).
  • Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

