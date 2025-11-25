Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα σήμερα και αύριο – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00 έως 07:00, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, θα πραγματοποιηθούν σήμερα (25/11) και αύριο (26/11).
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίθηκαν επιβεβλημένες λόγω διενέργειας δοκιμών στατικότητας γεφυρών.
Πιο συγκεκριμένα:
Τρίτη 25-11-2025:
Τετάρτη 26/11:
Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
